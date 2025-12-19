വെള്ളി, 19 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
ഫൈനലീസിമ: ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന മെസ്സി- യമാൽ പോരാട്ടം 2026 മാർച്ച് 27ന്

അഭിറാം മനോഹർ|
2024ല്‍ കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടം നേടിയ അര്‍ജന്റീനയും 2024ലെ യൂറോകപ്പ് ജേതാക്കളുമായ സ്‌പെയിനും തമ്മില്‍ നേര്‍ക്കുനേര്‍ വരുന്ന ഫൈനലീസിമ പോരാട്ടത്തിന് തീയ്യതിയായി. ഖത്തറിലെ ലുസൈല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ 2026 മാര്‍ച്ച് 27നാണ് ആരാധകര്‍ കാത്തിരുന്ന പോരാട്ടം. ലോകകപ്പിന് തൊട്ടുമുന്‍പായാണ് ക്ലാസിക് പോരാട്ടത്തിന് അരങ്ങൊരുങ്ങുന്നത്. ഖത്തര്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ അധികൃതരാണ് ഫൈനലിസിമ പോരാട്ടത്തിന്റെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.


ലയണല്‍ മെസ്സിയും സ്പാനിഷ് സൂപ്പര്‍ താരം ലമീന്‍ യമാലും തമ്മില്‍ നേര്‍ക്കുനേര്‍ വരുന്നു എന്നതും പോരാട്ടത്തെ ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. 2022ല്‍ ലുസൈല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന ഫൈനല്‍ പോരാട്ടത്തിലാണ് ഫ്രാന്‍സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി അര്‍ജന്റീന ലോകകിരീടം നേടിയത്. 90 മിനിറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും ഫൈനലിസിമ പോരാട്ടം. എക്‌സ്ട്രാ ടൈം ഉണ്ടാവില്ല. ഇരു ടീമുകളും സമനില പാലിച്ചാല്‍ പെനാല്‍റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലൂടെയാകും വിജയിയെ നിര്‍ണയിക്കുക.


ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 2-1 ന് ഫൈനലില്‍ വീഴ്ത്തിയാണ് സ്‌പെയിന്‍ 2024ലെ യൂറോ കപ്പ് കിരീടം ഉയര്‍ത്തിയത്. കോളംബിയയെ 1-0ത്തിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു അര്‍ജന്റീന കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടം നിലനിര്‍ത്തിയത്. നിലവിലെ ഫൈനലിസിമ ജേതാക്കളാണ് അര്‍ജന്റീന.



