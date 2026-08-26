  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. കാര്യം നിസ്സാരം
  4. Toxic Movie Review
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (09:27 IST)

Toxic Movie Review: ഗീതുവിന് പാളിയോ? 'ടോക്‌സിക്' സിനിമയ്ക്ക് മോശം അഭിപ്രായം

Toxic Review, Toxic Movie Review, Geetu Mohandas, Yash, Toxic Social Media Response, Yash Toxic Movie Review malayalam
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (09:32 IST)
google-news
Toxic Movie Review

Toxic Movie Review: ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത യാഷ് ചിത്രം 'ടോക്‌സിക്' തിയറ്ററുകളിൽ. ആദ്യ ഷോ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് മോശം പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. കാമ്പില്ലാത്ത തിരക്കഥയാണ് സിനിമയുടേതെന്ന് ആദ്യ പകുതിക്ക് ശേഷം നിരവധി പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 
 
തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും മോശം 
 
തിരക്കഥയ്ക്കും സംഭാഷണത്തിനുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനം. അതിനാടകീയമെന്നാണ് സംഭാഷണങ്ങളെ പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത്. ഒരുതരത്തിലും ചിത്രം പ്രേക്ഷകരെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് നിരവധി പേർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആദ്യ പകുതി പോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടാം പകുതിയെങ്കിൽ സിനിമ വമ്പൻ പരാജയമായിരിക്കുമെന്നും പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നു. 
 
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രതികരണങ്ങൾ 
 
'സാങ്കേതികമായി നല്ല വശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സിനിമയെന്ന നിലയിൽ വളരെ മോശം'
 
'അനാവശ്യ സീനുകൾ കുത്തികയറ്റി വെറുതെ മാസാക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നു. പ്രേക്ഷകരെ മുഷിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ പകുതി' 
 
' ആദ്യ പകുതി വളരെ മോശം. രണ്ടാം പകുതിയും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും പരാജയമായിരിക്കും' 
 
എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങൾ. 
ടോക്‌സിക് 
 
ഗീതു മോഹൻദാസിന്റെ കഥയിൽ യാഷും ഗീതുവും തന്നെയാണ് തിരക്കഥ. യാഷിനൊപ്പം കിയാര അദ്വാനി, നയൻതാര, ഹുമ ഖുറേഷി, രുക്മിണി വസന്ത് എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ. രാജീവ് രവിയാണ് ഛായാഗ്രഹണം. വിശാൽ മിശ്ര, രവി ബസ്‌റുർ, തനിഷ്‌ക്, ഫഹീം അബ്ദുള്ള, അർസ്ലാൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സംഗീതം. പശ്ചാത്തല സംഗീതം രവി ബസ്‌റൂർ ആണ്. Also Read: പിണറായി വിജയൻ, സ്റ്റാലിൻ, കെജ്രിവാൾ മികച്ച മുഖ്യമന്ത്രിമാർ; സിജെപി സ്ഥാപകൻ
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
തെലുങ്കിൽ സർപ്രൈസ് ഹിറ്റടിച്ച് രവി തേജ ചിത്രം, 4 ദിവസം കൊണ്ട് 120 കോടി പിന്നിട് ഇരുമുടി

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്ഒരു യഥാര്‍ഥ കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയൊരുക്കിയ സിനിമയില്‍ എ എസ് ഐ ജോര്‍ജ് മാര്‍ട്ടിന്‍ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തിയത്. ഒരു കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടാനായി ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ കഥയായിരുന്നു 2023ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമ പറഞ്ഞത്.

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലി

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലിആക്ഷനാല്‍ സമ്പന്നമാണെന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ കെജിഎഫ് ആയിരിക്കും ടിക്കിടാക്കയെന്ന ആസിഫ് അലിയുടെ തുറന്നുപറയലും ഒപ്പം വി എസ് രോഹിത്- ആസിഫ് അലി കൂട്ടുക്കെട്ടിലുള്ള വിശ്വാസവും സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ഹൈപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശം

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശംകേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ കടവന്ത്ര പൊലീസിനാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്ഒരു വലിയ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലാന്‍ വരെ ട്രെയിന്‍ ചെയ്യിക്കപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് ആലിയ സിനിമയിലെത്തുന്നത്.

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾ

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾയഥാര്‍ഥ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഭാരതിരാജ തന്റെ കാമറ തിരിച്ചുവെച്ചു. ഗ്രാമീണ ജീവിതം അതിന്റെ പച്ചയായ തലത്തില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാരതിരാജ വിപ്ലവം തീര്‍ത്തത്.

ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിയെ പ്രശംസിച്ച് പാക്കിസ്ഥാന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ്; വൈറലായ വീഡിയോ എഐ ആണെന്ന് പാക്കിസ്ഥാന്‍

ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിയെ പ്രശംസിച്ച് പാക്കിസ്ഥാന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ്; വൈറലായ വീഡിയോ എഐ ആണെന്ന് പാക്കിസ്ഥാന്‍വീഡിയോ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും ആസിഫിന്റേതായി പറയപ്പെടുന്ന ശബ്ദം കൃത്രിമബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

സംഘടന സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തും, പുതിയ ദേശീയ നേതൃത്വവും സോണൽ കമ്മിറ്റികളും പ്രഖ്യാപിച്ച് സിജെപി

സംഘടന സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തും, പുതിയ ദേശീയ നേതൃത്വവും സോണൽ കമ്മിറ്റികളും പ്രഖ്യാപിച്ച് സിജെപിനീറ്റ് വിദ്യാര്‍ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രൂപപ്പെട്ട കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി ദേശീയ തലത്തില്‍ സംഘടനാപ്രവര്‍ത്തനം വിപുലമാക്കുന്നു. സംഘടനയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വതിനെയും സോണല്‍ കോര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റിയുമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഇറാനെയൊതുക്കാൻ അമേരിക്ക, ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്കാസ്റ്റിൽ പക്ഷേ പണികിട്ടിയത് ഇന്ത്യയ്ക്കും, 3 ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ യുഎസ് ഉപരോധത്തിൽ

ഇറാനെയൊതുക്കാൻ അമേരിക്ക, ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്കാസ്റ്റിൽ പക്ഷേ പണികിട്ടിയത് ഇന്ത്യയ്ക്കും, 3 ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ യുഎസ് ഉപരോധത്തിൽതിങ്കളാഴ്ച യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്‌കോട്ട് ബെസെന്റാണ് ഇറാനെ സാമ്പത്തികമായി വരിഞ്ഞുമുറുക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഇക്കണോമിക് ഡി ഡേയ്ക്ക് തുടക്കമായതായി അറിയിച്ചത്.

Happy Onam: ഇന്ന് തിരുവോണം, ഏവർക്കും ഓണാശംസകൾ

Happy Onam: ഇന്ന് തിരുവോണം, ഏവർക്കും ഓണാശംസകൾHappy Onam: ഇന്ന് ചിങ്ങമാസത്തിലെ തിരുവോണം. മലയാളികൾ ഒരേ മനസോടെ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നു. പൂവിളികളും പൂക്കളവുമായി പ്രായഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരും തിരുവോണം ആഘോഷിക്കുന്നു. ഉത്രാട ദിനത്തിലിട്ട പൂക്കളത്തിലേക്ക് തൃക്കാരപ്പനെ പൃതിഷ്ഠിച്ചാണ് മലയാളികൾ തിരുവോണത്തിലേക്ക് കടന്നത്. ഉച്ഛയ്ക്ക് വിഭവസമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യ കഴിക്കും. ഓണസദ്യക്ക് ശേഷം ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോകുന്ന പതിവും ഓണത്തിനുണ്ട്.