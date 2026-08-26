Toxic Movie Review: ഗീതുവിന് പാളിയോ? 'ടോക്സിക്' സിനിമയ്ക്ക് മോശം അഭിപ്രായം
Toxic Movie Review
Toxic Movie Review: ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത യാഷ് ചിത്രം 'ടോക്സിക്' തിയറ്ററുകളിൽ. ആദ്യ ഷോ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് മോശം പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. കാമ്പില്ലാത്ത തിരക്കഥയാണ് സിനിമയുടേതെന്ന് ആദ്യ പകുതിക്ക് ശേഷം നിരവധി പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും മോശം
തിരക്കഥയ്ക്കും സംഭാഷണത്തിനുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനം. അതിനാടകീയമെന്നാണ് സംഭാഷണങ്ങളെ പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത്. ഒരുതരത്തിലും ചിത്രം പ്രേക്ഷകരെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് നിരവധി പേർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആദ്യ പകുതി പോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടാം പകുതിയെങ്കിൽ സിനിമ വമ്പൻ പരാജയമായിരിക്കുമെന്നും പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നു.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രതികരണങ്ങൾ
'സാങ്കേതികമായി നല്ല വശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സിനിമയെന്ന നിലയിൽ വളരെ മോശം'
'അനാവശ്യ സീനുകൾ കുത്തികയറ്റി വെറുതെ മാസാക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നു. പ്രേക്ഷകരെ മുഷിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ പകുതി'
' ആദ്യ പകുതി വളരെ മോശം. രണ്ടാം പകുതിയും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും പരാജയമായിരിക്കും'
എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങൾ.
ടോക്സിക്
ഗീതു മോഹൻദാസിന്റെ കഥയിൽ യാഷും ഗീതുവും തന്നെയാണ് തിരക്കഥ. യാഷിനൊപ്പം കിയാര അദ്വാനി, നയൻതാര, ഹുമ ഖുറേഷി, രുക്മിണി വസന്ത് എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ. രാജീവ് രവിയാണ് ഛായാഗ്രഹണം. വിശാൽ മിശ്ര, രവി ബസ്റുർ, തനിഷ്ക്, ഫഹീം അബ്ദുള്ള, അർസ്ലാൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സംഗീതം. പശ്ചാത്തല സംഗീതം രവി ബസ്റൂർ ആണ്. Also Read: പിണറായി വിജയൻ, സ്റ്റാലിൻ, കെജ്രിവാൾ മികച്ച മുഖ്യമന്ത്രിമാർ; സിജെപി സ്ഥാപകൻ