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  4. Abhijeet Dipke chooses Pinarayi Vijayan as CM Choice
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (08:49 IST)

പിണറായി വിജയൻ, സ്റ്റാലിൻ, കെജ്രിവാൾ മികച്ച മുഖ്യമന്ത്രിമാർ; സിജെപി സ്ഥാപകൻ

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (08:55 IST)
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Abhijith Dipke and Pinarayi Vijayan

പിണറായി വിജയൻ, എം.കെ.സ്റ്റാലിൽ, അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ എന്നിവർ മികച്ച മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ആയിരുന്നെന്ന് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദിപ്‌കെ. ഒരു ടിവി ചാനലിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ദിപ്‌കെ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. 
 
ദിപ്‌കെയുടെ വാക്കുകൾ 
 
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച മുഖ്യമന്ത്രിമാരായി ആരെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നാണ് പരിപാടിക്കിടെ ചോദിച്ചത്. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയൻ, ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ, തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് ദിപ്‌കെ പറഞ്ഞത്. 
 
' തമിഴ്‌നാടിന്റെ ഇക്കോണമിക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റാലിൻ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യമേഖലയെ നവീകരിക്കുന്നതിൽ പിണറായി വിജയൻ ഒരുപാട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്‌കൂളുകളും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കെജ്രിവാൾ പ്രവർത്തിച്ചു,' ദിപ്‌കെ പറഞ്ഞു. 
 
സിജെപി വിപുലീകരണം 
 
കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയെ വിപുലീകരിക്കാൻ നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചു. ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, നോർത്തത് സോണുകളായി സംഘടന വിപുലീകരിക്കാനാണ് ആലോചന. ഇതിനായി സംഘടനാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, രണ്ട് ദേശീയ വക്താക്കൾ എന്നിവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിലൊട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക തലത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ മനസിലാക്കാനും, പ്രതിഷേധിക്കുകയും, യുവാക്കളെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാനാണ് നീക്കം.
ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ വീണ്ടും സമരം 
 
നീറ്റ് പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സിജെപി ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ നടത്തിയ സമരം വിജയകരമായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെച്ചു. ദേശീയ തലത്തിൽ ബിജെപി ഭരണകൂടത്തിനെതിരായ സമരം വിപുലീകരിക്കാനാണ് സിജെപി തീരുമാനം. ജന്തർ മന്തർ സമരത്തിൽ കേന്ദ്രം ഉറപ്പ് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാം നടപ്പിലാക്കിയെന്ന് പരിശോധിക്കും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും പുതിയ സമരത്തിനു തുടക്കമിടുക.
 
സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കായി സിജെപി ഇറങ്ങും 
 
ജെൻസീയുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കിയ ജന്തർ മന്തർ സമരത്തിനു പിന്നാലെ സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികളുടെ 'ലൈക്ക്' ഉറപ്പിക്കാനാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ സിജെപി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. രാജ്യത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നതാണ് സിജെപിയുടെ അടുത്ത ഡിമാൻഡ്. സർക്കാർ സ്‌കൂളുകൾ നവീകരിക്കണം. രാജ്യത്തെ കുട്ടികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇതിനായുള്ള ക്യാംപെയ്ൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സിജെപി. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് മുതൽ രാജ്യത്തെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെ സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിൽ വരെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്യാൻ സിജെപി നേതൃത്വം ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ശുചിത്വമുള്ള കുടിവെള്ളം, മികച്ച ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങൾ, വൈദ്യുതി, മികച്ച ക്ലാസ് റൂമുകൾ, സുരക്ഷിതമായ സ്‌കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സിജെപിയുടെ ആവശ്യം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യത്തെ സ്‌കൂൾ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് സിജെപി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. Also Read: ഷൂ ധരിച്ച് പള്ളിക്കകത്ത് കയറി കേരള പൊലീസ്; വിമർശനം ശക്തം (വീഡിയോ)
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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