തെലുങ്കിൽ സർപ്രൈസ് ഹിറ്റടിച്ച് രവി തേജ ചിത്രം, 4 ദിവസം കൊണ്ട് 120 കോടി പിന്നിട് ഇരുമുടി
തെലുങ്ക് സിനിമയില് സര്പ്രൈസ് ഹിറ്റടിച്ച് ഞെട്ടിച്ച് രവി തേജ ചിത്രമായ ഇരുമുടി. മാസ് മഹാരാജയെന്ന് തെലുങ്കില് വിളിപേരുള്ള രവി തേജ ചിത്രങ്ങളൊന്നും സമീപകാലത്ത് ബോക്സോഫീസില് വിജയങ്ങളായി മാറിയിരുന്നില്ല. യുവനായികമാരും ഗ്ലാമറും ആക്ഷനുമെല്ലാം ചേര്ന്ന പതിവ് മസാല ഫോര്മുല ചിത്രങ്ങള് പരാജയങ്ങളായതോടെ ഇത്തവണ ഫാമിലി ഇമോഷനുകള് കോര്ത്തിറാക്കിയ സിനിമയുമായാണ് രവിതേജയെത്തിയത്.
രവി തേജ, പ്രിയ ഭവാനി ശങ്കര്, ബാലതാരം നക്ഷത്ര എന്നിവര് പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ സിനിമ 4 ദിവസം കൊണ്ട് ആഗോളബോക്സോഫീസില് 124 കോടി രൂപയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ചെറിയ ബജറ്റില് ഒരുങ്ങിയ സിനിമ ഇതിനകം തന്നെ ലാഭം നേടിയതായാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നത്.
#Irumudi : 2 days lo break even pettadu.. 4 days lo 100 Crores+ Grosss kottadu#Baahubali2 tarwatha ilanti footfalls and box office rage idhe ani industry talk— Tollymasti (@tollymasti) August 25, 2026
Idii assalaina Massodi viswaroopamm #RaviTeja rampageeeeeee
Trend chusthee.. 200 kottesela… pic.twitter.com/oXN45jPrDV
അയ്യപ്പ ദീക്ഷയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള കുടുംബകഥയാണ് സിനിമ പറയുന്നത്. അച്ഛനും മകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും സിനിമയിലെ ഒരു പ്രധാന ഇതിവൃത്തമാണ്. വാരാന്ത്യത്തിന് ശേഷവും തിയേറ്ററുകളില് പ്രേക്ഷക തിരക്ക് തുടരുന്നതിനാല് തന്നെ ഈ വര്ഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായി സിനിമ മാറുമെന്നാണ് തെലുങ്ക് സിനിമാലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.