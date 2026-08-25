  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത
  4. Irumudi Box Office: Four Days, 124 Crore; Ravi Teja Film Creates Strong Theatrical Buzz
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 25 August 2026 (17:44 IST)

തെലുങ്കിൽ സർപ്രൈസ് ഹിറ്റടിച്ച് രവി തേജ ചിത്രം, 4 ദിവസം കൊണ്ട് 120 കോടി പിന്നിട് ഇരുമുടി

Irumudi, Irumudi Movie, Ravi Teja, Shiva Nirvana, Priya Bhavani Shankar, Nakshathra, Irumudi Box Office, Irumudi Collection, Telugu Cinema, Irumudi Worldwide Collection
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (16:10 IST)
google-news
തെലുങ്ക് സിനിമയില്‍ സര്‍പ്രൈസ് ഹിറ്റടിച്ച് ഞെട്ടിച്ച് രവി തേജ ചിത്രമായ ഇരുമുടി. മാസ് മഹാരാജയെന്ന് തെലുങ്കില്‍ വിളിപേരുള്ള രവി തേജ ചിത്രങ്ങളൊന്നും സമീപകാലത്ത് ബോക്‌സോഫീസില്‍ വിജയങ്ങളായി മാറിയിരുന്നില്ല. യുവനായികമാരും ഗ്ലാമറും ആക്ഷനുമെല്ലാം ചേര്‍ന്ന പതിവ് മസാല ഫോര്‍മുല ചിത്രങ്ങള്‍ പരാജയങ്ങളായതോടെ ഇത്തവണ ഫാമിലി ഇമോഷനുകള്‍ കോര്‍ത്തിറാക്കിയ സിനിമയുമായാണ് രവിതേജയെത്തിയത്.
 
രവി തേജ, പ്രിയ ഭവാനി ശങ്കര്‍, ബാലതാരം നക്ഷത്ര എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ സിനിമ 4 ദിവസം കൊണ്ട് ആഗോളബോക്‌സോഫീസില്‍ 124 കോടി രൂപയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ചെറിയ ബജറ്റില്‍ ഒരുങ്ങിയ സിനിമ ഇതിനകം തന്നെ ലാഭം നേടിയതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്.
 
അയ്യപ്പ ദീക്ഷയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള കുടുംബകഥയാണ് സിനിമ പറയുന്നത്. അച്ഛനും മകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും സിനിമയിലെ ഒരു പ്രധാന ഇതിവൃത്തമാണ്. വാരാന്ത്യത്തിന് ശേഷവും തിയേറ്ററുകളില്‍ പ്രേക്ഷക തിരക്ക് തുടരുന്നതിനാല്‍ തന്നെ ഈ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായി സിനിമ മാറുമെന്നാണ് തെലുങ്ക് സിനിമാലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ബിക്കിനി ധരിച്ചാണോ രാഖി കെട്ടുന്നത്, കൃതി സനോണിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കങ്കണ

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്ഒരു യഥാര്‍ഥ കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയൊരുക്കിയ സിനിമയില്‍ എ എസ് ഐ ജോര്‍ജ് മാര്‍ട്ടിന്‍ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തിയത്. ഒരു കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടാനായി ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ കഥയായിരുന്നു 2023ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമ പറഞ്ഞത്.

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലി

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലിആക്ഷനാല്‍ സമ്പന്നമാണെന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ കെജിഎഫ് ആയിരിക്കും ടിക്കിടാക്കയെന്ന ആസിഫ് അലിയുടെ തുറന്നുപറയലും ഒപ്പം വി എസ് രോഹിത്- ആസിഫ് അലി കൂട്ടുക്കെട്ടിലുള്ള വിശ്വാസവും സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ഹൈപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശം

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശംകേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ കടവന്ത്ര പൊലീസിനാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്ഒരു വലിയ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലാന്‍ വരെ ട്രെയിന്‍ ചെയ്യിക്കപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് ആലിയ സിനിമയിലെത്തുന്നത്.

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾ

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾയഥാര്‍ഥ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഭാരതിരാജ തന്റെ കാമറ തിരിച്ചുവെച്ചു. ഗ്രാമീണ ജീവിതം അതിന്റെ പച്ചയായ തലത്തില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാരതിരാജ വിപ്ലവം തീര്‍ത്തത്.

പഞ്ചസാരയെ ചവർപ്പിച്ച യുഡിഎഫ് ഭരണം

പഞ്ചസാരയെ ചവർപ്പിച്ച യുഡിഎഫ് ഭരണംസംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും പഞ്ചസാര കിലോയ്ക്ക് 70 രൂപ കടന്നു. ചിലയിടങ്ങളിൽ 80 നടുത്താണ് വില. സമീപകാലത്ത് ആദ്യമായാണ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഇത്ര വലിയ തോതിൽ വില വർധിക്കുന്നത്.

വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ പോലീസ് അതിക്രമം, അമിത് ഷായുടെ പങ്കും അന്വേഷിക്കണം, സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി

വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ പോലീസ് അതിക്രമം, അമിത് ഷായുടെ പങ്കും അന്വേഷിക്കണം, സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജിജൂലായ് 20ന് ഡല്‍ഹിയിലും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും വിദ്യാര്‍ഥി പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ പോലീസ് നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങളില്‍ അന്വേഷണം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ അടക്കമുള്ള ഉന്നതരിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി.

Onam Weather Updates: കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴ; ഓണം കലങ്ങുമോ?

Onam Weather Updates: കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴ; ഓണം കലങ്ങുമോ?Onam Weather Updates: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും മഴ തുടരും. പുതുക്കിയ കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച് ഇന്ന് ആറ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്. ഇടുക്കി, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 115.6 mm മുതൽ 204.4 mm വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അതിശക്തമായ മഴ (Very Heavy Rainfall) എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ രാഹുൽ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു,മനുവിനെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ അഥർവ്വവേദവും ശതപഥ ബ്രാഹ്മണവും മത്സ്യമഹാപുരാണവും വായിക്കണം: യോഗി ആദിത്യനാഥ്

ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ രാഹുൽ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു,മനുവിനെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ അഥർവ്വവേദവും ശതപഥ ബ്രാഹ്മണവും മത്സ്യമഹാപുരാണവും വായിക്കണം: യോഗി ആദിത്യനാഥ്മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുനെയില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കായി നടത്തിയ പരിപാടിയില്‍ മനുസ്മൃതിക്കെതിരെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നടത്തിയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്കെതിരെയാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് രംഗത്ത് വന്നത്. റായ്ബറേലിയില്‍ സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു യുപി മുഖ്യമത്രിയുടെ വിമര്‍ശനം

ഹിജാബ് ഇസ്ലാമിന് അനിവാര്യമല്ല, യൂണിഫോമിനൊപ്പം അനുവദിക്കാനാവില്ല, വിദ്യാർഥിനിയുടെ ഹർജി തള്ളി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി

ഹിജാബ് ഇസ്ലാമിന് അനിവാര്യമല്ല, യൂണിഫോമിനൊപ്പം അനുവദിക്കാനാവില്ല, വിദ്യാർഥിനിയുടെ ഹർജി തള്ളി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിസ്‌കൂള്‍ യൂണിഫോമിനൊപ്പം ഹിജാബ് ധരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന മുസ്ലീം വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ ആവശ്യം തള്ളി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി. ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം മതാചാരപ്രകാരമുള്ള അനിവാര്യതയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാന്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക് സാധിച്ചില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹര്‍ജി തള്ളിയത്.