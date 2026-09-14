'വിവാഹ ശേഷമാണ് അറിഞ്ഞത്, ഞാൻ അയാളുടെ നാലാം ഭാര്യയാണെന്ന കാര്യം'; നടി അഞ്ജുവിന്റെ ജീവിതം
Actress Anju
തെന്നിന്ത്യയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട താരമാണ് അഞ്ജു. ബാലതാരമായാണ് അഞ്ജു സിനിമയിലെത്തിയത്. പിന്നീട് സൂപ്പർതാരങ്ങൾക്കൊപ്പമെല്ലാം അഭിനയിച്ചു. 1978 മാർച്ച് 23 നാണ് അഞ്ജുവിന്റെ ജനനം. താരത്തിനു ഇപ്പോൾ 48 വയസ്സാണ് പ്രായം. തന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അഞ്ജു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത്. സിനിമ പോലെ സംഘർഷഭരിതമായിരുന്നു അഞ്ജുവിന്റെ ജീവിതം.
തെന്നിന്ത്യൻ നടൻ ടൈഗർ പ്രഭാകറിനെയാണ് അഞ്ജു വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഇരുവരുടെയും പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നു. വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ജുവിന്റെ പ്രായം 17 വയസ്സായിരുന്നു. പ്രഭാകറിന് 47 വയസ്സും !
അഭിനയത്തോട് താൽപര്യം കുറഞ്ഞു
ഒരു പ്രായം എത്തിയപ്പോൾ അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാതായി. കല്യാണം കഴിച്ച് കുടുംബവും കുട്ടികളുമൊക്കെയായി ജീവിക്കാൻ തോന്നി. അപ്പോഴാണ് പ്രഭാകറിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതെന്നും തങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിലായതെന്നും അഞ്ജു പറയുന്നു.'അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ അച്ഛനെക്കാൾ പ്രായമുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞ് എന്നെ എല്ലാവരും വഴക്ക് പറയുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അറിയില്ല, എനിക്ക് അപ്പോൾ പതിനേഴ് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം. കല്യാണം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നര വർഷം അവർക്കൊപ്പം ജീവിച്ചു. അത്ര തന്നെ. ഒന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു. കുഞ്ഞിന് മൂന്നര മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാലാമത്തെ ഭാര്യയായിരുന്നു എന്ന് പോലും വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്,' അഞ്ജു പറഞ്ഞു.
1995 ലാണ് അഞ്ജുവും പ്രഭാകറും വിവാഹിതരായത്. രണ്ട് വർഷം ആകും മുൻപ് ഈ ബന്ധം പിരിഞ്ഞു. അർജുൻ പ്രഭാകർ ആണ് ഇരുവരുടെയും ഏക മകൻ. 2001 ൽ ടൈഗർ പ്രഭാകർ അന്തരിച്ചു. Also Read: പിണറായിക്കെതിരായ ഇഡി നീക്കം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതം; യുഡിഎഫ് എംഎൽഎ ടി.കെ.ഗോവിന്ദൻ