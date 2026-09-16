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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി

ഗണേശ പൂജയ്ക്ക് വന്നതല്ലെ, എന്ത് വേഷമാണിത് : ദിഷാ പഠാനിക്ക് നേരെ സൈബർ ആക്രമണം

Disha Patani, Ganesh chaturthi, Mukesh Ambani, Bollywood, Dressing, Cyber Attack
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (15:52 IST)
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വിനായക ചതുര്‍ഥിയോട് അനുബന്ധിച്ച് വ്യവസായി മുകേഷ് അംബാനിയുടെ വസതിയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച പൂജ ചടങ്ങിനെത്തിയ നടി ദിഷ പഠാനിയുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ സൈബര്‍ ആക്രമണം. ഡീപ് നെക്ക് ബ്ലൗസും ലെഹങ്കയും ധരിച്ചാണ് ദിഷ പരിപാടിയ്‌ക്കെത്തിയത്. ഒരു മതപരമായ ചടങ്ങില്‍ ഗ്ലാമറസ് വസ്ത്രം ധരിച്ചാണോ എത്തുക എന്ന ചോദ്യം ഉയര്‍ത്തിയാണ് താരത്തിനെതിരെ വിമര്‍ശനം.
 
എല്ലാ ചടങ്ങുകളെയും ഗ്ലാമറസ് വസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിക്കാനുള്ള വേദിയായി കാണരരുതെന്നാണ് പലരും വിമര്‍ശിക്കുന്നത്. മതപരമായ ചടങ്ങുകളില്‍ ഒരു ഡ്രസ് കോഡ് വേണമെന്നും ഒരു വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിങ്ങള്‍ വന്നത് പാര്‍ട്ടിക്കാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ചിലര്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത്. മാന്യമായി വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഇത്തരം ചടങ്ങില്‍ എത്തിക്കൂടെ  എന്നും ചിലര്‍ ചോദിക്കുന്നു. ആദ്യം കൃതി സനോണ്‍, ഇപ്പോള്‍ ദിഷ ഹിന്ദു ഉത്സവങ്ങളുടെ പവിത്രതയെ ബോളിവുഡ് താരങ്ങള്‍ കളങ്കപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും ചില കമന്റുകള്‍ പറയുന്നു.
 
അതേസമയം വസ്ത്രധാരണമെന്നത് വ്യക്തിപരമാണെന്ന് പറയുന്നവരും കമന്റുകളിലുണ്ട്. നേരത്തെ രക്ഷാബന്ധനോട് അനുബന്ധിച്ച് കൃതി സനോണ്‍ ചെയ്ത ജ്വല്ലറി പരസ്യം വലിയ രീതിയില്‍ വിമര്‍ശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കൃതി ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു ഇതിന് കാരണമായി വന്നത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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