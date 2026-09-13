  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. കാര്യം നിസ്സാരം
  4. Charlize theron on single life marriage and relationships
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 13 September 2026 (15:49 IST)

26കാരനുമായി കിടക്ക പങ്കിട്ടു, മനോഹരമായിരുന്നുവെന്ന് ചാർലീസ് തെറോൺ, 50 വയസിലെ സിംഗിൾ ലൈഫ് ആസ്വദിക്കുന്നുവെന്ന് താരം

Charlize theron, Self Protection, Childhood, Trauma,Hollywood Actress,Personal Life
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 13 Sep 2026 (14:36 IST)
google-news
പരമ്പരാഗതമായ വിവാഹ സങ്കല്‍പ്പങ്ങളെയോ പ്രണയ രീതികളെയോ പിന്തുടരാന്‍ തനിക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞ് ഹോളിവുഡ് താരം ചാര്‍ലീസ് തെറോണ്‍. പ്രശസ്തമായ 'ദ് ഡ്ര്യൂ ബാരിമോര്‍ ഷോ'യില്‍ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കവെയാണ്, അമ്പതാം വയസ്സിലും സിംഗിളാണെന്നും അത് തരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ വലുതാണെന്നും തെറോണ്‍ പറഞ്ഞത്. ഈയടുത്ത് താന്‍ ഒരു 26കാരനുമായി ലൈംഗികബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടെന്നും മനോഹരമായ അനുഭവമായിരുന്നു അതെന്നും താരം പറയുന്നു.
 
നാല്പതുകളിലാണ് പരമ്പരാഗതമായ ചിന്തകളില്‍ നിന്ന് വിട്ട് ജീവിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്.
മറ്റൊരാളുമായി ഒരേ മേല്‍ക്കൂരയ്ക്ക് കീഴില്‍ ജീവിതം പങ്കിടുക എന്നത് ഇനി  ജീവിതത്തില്‍ സംഭവിക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഈ ജീവിതം കൂടുതല്‍ സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കുന്നുണ്ട്. വിവാഹത്തെ പറ്റിയോ മറ്റൊരാള്‍ക്കൊപ്പമുള്ള ജീവിതത്തെ പറ്റിയോ ഇപ്പോള്‍ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. താരം പറയുന്നു.
 
 
താന്‍ ദത്തെടുത്ത് വളര്‍ത്തുന്ന രണ്ട് പെണ്‍മക്കളാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്തെന്ന് ചാര്‍ലീസ് തെറോണ്‍ പറയുന്നു. മുന്‍പ് അമ്മ മറ്റൊരാള്‍ക്കൊപ്പം പോകുമോ എന്നെല്ലാം മക്കള്‍ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആശങ്കകളില്ല. താരം പറയുന്നു. ഒരാള്‍ക്കൊപ്പം സ്ഥിരമായി താമസിക്കുക എന്നത് തനിക്ക് ചിന്തിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് നടി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
'വാഴ'യെ വെട്ടി, 'ലോകഃയും വീഴും; 'ബെത്‌ലഹേം' കുതിപ്പ് 300 കോടിയിലേക്ക്

ദയ്റ മലയാളത്തിലും എത്തുന്നു, കരീന കപൂറിന് ശബ്ദം നൽകാൻ പാർവതി തിരുവോത്ത്

ദയ്റ മലയാളത്തിലും എത്തുന്നു, കരീന കപൂറിന് ശബ്ദം നൽകാൻ പാർവതി തിരുവോത്ത്മലയാളത്തിലെ മുന്‍നിര നടിയായ പാര്‍വതി തിരുവോത്ത് കരിയറിലാദ്യമായി മറ്റൊരു മുന്‍നിര നടിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദം നല്‍കുന്നു.

Bethlehem Kudumba Unit: മമ്മൂട്ടിക്കില്ലാത്ത ആ നേട്ടവും നിവിൻ പോളി തൂക്കി; ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് കുതിക്കുന്നു

Bethlehem Kudumba Unit: മമ്മൂട്ടിക്കില്ലാത്ത ആ നേട്ടവും നിവിൻ പോളി തൂക്കി; ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് കുതിക്കുന്നുBethlehem Kudumba Unit: ഓണം കളറാക്കി നിവിൻ പോളി - മമിത ബൈജു ചിത്രം 'ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'. റിലീസ് ചെയ്ത് 11-ാം ദിവസം ആറ് കോടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ബോക്‌സ്ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചിത്രം നേടിയത്.

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാന

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാനകഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി അഹാനയുടെ വിവാഹം ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചാവിഷയമാണ്.

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്ഒരു യഥാര്‍ഥ കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയൊരുക്കിയ സിനിമയില്‍ എ എസ് ഐ ജോര്‍ജ് മാര്‍ട്ടിന്‍ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തിയത്. ഒരു കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടാനായി ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ കഥയായിരുന്നു 2023ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമ പറഞ്ഞത്.

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലി

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലിആക്ഷനാല്‍ സമ്പന്നമാണെന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ കെജിഎഫ് ആയിരിക്കും ടിക്കിടാക്കയെന്ന ആസിഫ് അലിയുടെ തുറന്നുപറയലും ഒപ്പം വി എസ് രോഹിത്- ആസിഫ് അലി കൂട്ടുക്കെട്ടിലുള്ള വിശ്വാസവും സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ഹൈപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള അവസരമായി കാണുന്നു, പുനരുപയോഗ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ചൊറിച്ചിൽ : വി ഡി സതീശൻ

ഇതിനെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള അവസരമായി കാണുന്നു, പുനരുപയോഗ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ചൊറിച്ചിൽ : വി ഡി സതീശൻസംസ്ഥാനത്ത് നിലവില്‍ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍. പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ സമഗ്രമായ വൈദ്യുതി പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വെച്ച് പ്രതിസന്ധി മാനേജ് ചെയ്യുകയും ഇതിനൊരു ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പത്രസമ്മേളനത്തിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥിനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ച്, മാധ്യമപ്രവർത്തകയ്ക്ക് ഭീഷണി!, ഇതേത് നാട്

പത്രസമ്മേളനത്തിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥിനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ച്, മാധ്യമപ്രവർത്തകയ്ക്ക് ഭീഷണി!, ഇതേത് നാട്സെപ്റ്റംബര്‍ 12ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ് വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത പ്രസ് മീറ്റില്‍ ശ്രീവാസ്തവ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ഇത് കാര്യമാക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ് മീറ്റ് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മടങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സംഭവം ഏറെ വിവാദമായി മാറിയിരുന്നു.

രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായി കേരളം, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ എൽഡർ-ഫ്രണ്ട്‌ലി ഓഫീസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം

രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായി കേരളം, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ എൽഡർ-ഫ്രണ്ട്‌ലി ഓഫീസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കംമുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ സേവനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ എളുപ്പത്തിലും സുരക്ഷിതമായും മാന്യമായും ലഭ്യമാക്കാന്‍ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ എല്‍ഡര്‍-ഫ്രണ്ട്ലി ഓഫീസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ (EFOC) പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ട് കേരളം. പദ്ധതി പ്രകാരം സര്‍ക്കാര്‍, അര്‍ധസര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും സ്വമേധയാ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ഗോള്‍ഡ്, സില്‍വര്‍,ബ്രോണ്‍സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷനാകും നല്‍കുക.

മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ല!, വൈദ്യുതി ആവശ്യകത കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പവർ കട്ട് ഒന്നേ കാൽ മണിക്കൂറാകും

മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ല!, വൈദ്യുതി ആവശ്യകത കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പവർ കട്ട് ഒന്നേ കാൽ മണിക്കൂറാകുംമഴ പെയ്തില്ലെങ്കില്‍ ഇനിയും നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കടുപ്പിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റ് മാര്‍ഗമില്ലെന്നാണ് കെ എസ് ഇ ബി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നിലവില്‍ 25 മിനിറ്റ് വീതം 2 തവണയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പവര്‍ കട്ടുള്ളത്. വൈദ്യുതി ആവശ്യകത വന്നാല്‍ മൂന്നാമതൊരു തവണ കൂടി നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയേക്കും.