അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- 21 വയസ്സ് പ്രായവ്യത്യാസം, ആദ്യം ആരാധനയായിരുന്നു, വർഷങ്ങളോളം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു, പിന്നീട് ഡേറ്റിങ്ങിലായി, മിലിന്ദ് സോമനുമായുള്ള പ്രണയത്തെ പറ്റി ഷഹാന ഗോസ്വാമി
- എപ്പോഴും ഒരു കൂട്ട് വേണം, പിരിഞ്ഞപ്പോൾ മിസ് ചെയ്യുന്നതായി തോന്നി: ലിസിയുമായി ഒന്നിച്ചതിനെ പറ്റി പ്രിയദർശൻ
- ആ പ്രതിസന്ധികളാണ് എന്നെ ശക്തയാക്കിയത്, മുകേഷിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് നടി സരിത
- 3 മണ്ടൻ കല്യാണങ്ങൾ, ജീവിതത്തിലെ 17 വർഷം വെറുതെ കളഞ്ഞെന്ന് മീര വാസുദേവ്
- അമ്മയാകാനോ വിവാഹിതയാകാനോ തോന്നിയിട്ടില്ല, 56ലും സിംഗിൾ ലൈഫ് : ലക്ഷ്മി ഗോപാലസ്വാമി
കാലാവസ്ഥ പോലെയാണ് സമൂഹം, അതിങ്ങനെ മാറികൊണ്ടിരിക്കും, ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതില്ല : ശോഭിത ധൂലിപാല
ഗലാട്ട പ്ലസിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് താരം ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. തീര്ച്ചയായും ആളുകള്ക്ക് കുറച്ച് ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നു.
സമൂഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ കാര്യമായി എടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ബോളിവുഡ് താരവും നടന് നാഗചൈതന്യയുടെ ഭാര്യയുമായ ശോഭിത ധൂലിപാല. നാഗചൈതന്യയുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് പിന്നാലെ നേരിടേണ്ടി വന്ന സൈബര് ആക്രമണത്തിനോടും താരങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തെ പറ്റി അറിയാനുള്ള ആളുകളുടെ ആകാംക്ഷയെ പറ്റിയും തുറന്നുപറയുന്നതിനിടെയാണ് താരം ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.
ഗലാട്ട പ്ലസിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് താരം ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. തീര്ച്ചയായും ആളുകള്ക്ക് കുറച്ച് ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നു. ഞാന് എന്റെ ജീവിതം ജീവിക്കുന്നു. അവര് എന്നില് നിന്ന് എന്ത് പ്രതികരണമാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചതെന്ന കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തില് ഞാന് ഒരു മികച്ച സ്ഥാനത്താണ്.എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൊതുവെ ചൂടുപിടിച്ച ചര്ച്ച ആളുകള് നടത്താറുണ്ട്. സമൂഹം കാലവസ്ഥ പോലെയാണ്. അതിനെ അത്ര ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം കാലാവസ്ഥ എപ്പോഴും മാറും. ശോഭിത പറഞ്ഞു.