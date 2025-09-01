ചൊവ്വ, 2 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
Hridayapoorvam Box Office: ലോകഃ ഇഫക്ടിലും പിടിച്ചുനിന്ന് ഹൃദയപൂര്‍വ്വം

ഹൃദയപൂര്‍വ്വത്തിന്റെ ആഗോള കളക്ഷന്‍ 33 കോടിയെത്തിയെന്നാണ് ട്രാക്കര്‍മാര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്

Hridayapoorvam
രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 1 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (19:13 IST)

Hridayapoorvam Box Office: ബോക്‌സ്ഓഫീസ് വിജയം ഉറപ്പിച്ച് മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രം 'ഹൃദയപൂര്‍വ്വം'. ആദ്യവാരം പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ വേള്‍ഡ് വൈഡ് കളക്ഷന്‍ 30 കോടി കടന്നു. 'ലോകഃ' ഇഫക്ടിലും പിടിച്ചുനില്‍ക്കാന്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രത്തിനു സാധിച്ചു.

ഹൃദയപൂര്‍വ്വത്തിന്റെ ആഗോള കളക്ഷന്‍ 33 കോടിയെത്തിയെന്നാണ് ട്രാക്കര്‍മാര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മോഹന്‍ലാലിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം 50 കോടി ചിത്രമാകും ഹൃദയപൂര്‍വ്വമെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായി. നേരത്തെ എമ്പുരാന്‍, തുടരും സിനിമകള്‍ 50 കോടി നാഴികകല്ല് പിന്നിട്ടവയാണ്.

ഹൃദയപൂര്‍വ്വത്തിന്റെ ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷന്‍ 12.60 കോടി കടന്നു. റിലീസിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ ഞായറാഴ്ചയായ ഇന്നലെ 3.85 കോടി ഇന്ത്യന്‍ ബോക്‌സ്ഓഫീസില്‍ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യദിനം 3.25 കോടിയും രണ്ടാം ദിനം 2.5 കോടിയും മൂന്നാം ദിനം മൂന്ന് കോടിയുമാണ് ഹൃദയപൂര്‍വ്വത്തിന്റെ ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷന്‍.


