Lokah vs Hridayapoorvam Box Office: ഹൃദയപൂര്‍വ്വം 'കടന്ന്' ലോകഃ

ആദ്യദിനം 2.70 കോടി കളക്ട് ചെയ്ത 'ലോകഃ' രണ്ടാം ദിനത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോള്‍ ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷന്‍ 3.75 കോടിയായി ഉയര്‍ത്തി

Lokah and Hridayapoorvam
രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (09:28 IST)

Lokah vs Hridayapoorvam Box Office: ഓണം ബോക്‌സ്ഓഫീസ് പോരില്‍ മോഹന്‍ലാലിന്റെ ഹൃദയപൂര്‍വ്വത്തെ മറികടന്ന് കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍ ചിത്രം ലോകഃ. ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷനില്‍ ലോക വന്‍ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ആദ്യദിനം 2.70 കോടി കളക്ട് ചെയ്ത 'ലോകഃ' രണ്ടാം ദിനത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോള്‍ ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷന്‍ 3.75 കോടിയായി ഉയര്‍ത്തി. തെലുങ്കില്‍ നിന്ന് 35 ലക്ഷം സ്വന്തമാക്കിയെന്നും സാക്‌നില്‍ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷന്‍ 6.45 കോടിയായി. അവസാന കണക്കുകള്‍ കൂടി ചേരുമ്പോള്‍ ഇത് ഏഴ് കോടിക്കടുത്തെത്തും.

അതേസമയം 'ഹൃദയപൂര്‍വ്വ'വും ബോക്‌സ്ഓഫീസില്‍ മികച്ച പ്രകടനം തുടരുകയാണ്. ആദ്യദിനം 3.25 കോടി നേടിയ മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രം രണ്ടാം ദിനത്തില്‍ 2.70 കോടിയാണ് കളക്ട് ചെയ്തത്. രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷന്‍ 5.95 കോടിയായി. ഇത് ആറ് കോടിക്കടുത്തെത്തും.

ബുക്ക് മൈ ഷോയിലെ അവസാന ഒരു മണിക്കൂര്‍ ബുക്കിങ്ങില്‍ ഹൃദയപൂര്‍വ്വത്തിന്റെ 4,000 + ടിക്കറ്റുകള്‍ വിറ്റുപോയിട്ടുണ്ട്. ലോകയുടെ 10,000 + ടിക്കറ്റുകളും.


