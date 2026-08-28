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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Friday, 28 August 2026 (12:00 IST)

മമ്മൂട്ടിക്ക് ആ സിനിമ ചെയ്യാൻ താൽപര്യം ഇല്ലായിരുന്നു? ഐ.വി.ശശിയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ച

2006 ഏപ്രിൽ 28 നാണ് ബൽറാം വേഴ്‌സസ് താരാദാസ് റിലീസ് ചെയ്തത്

Mammootty, Balram vs Tharadas, How that Mammootty film becomes disaster
Written By: WEBDUNIA
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (10:41 IST)
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Balram versus Tharadas

മമ്മൂട്ടി ഇരട്ട വേഷത്തിലെത്തിയ സിനിമയാണ് ബൽറാം വേഴ്‌സസ് താരാദാസ്. അതിരാത്രം എന്ന സിനിമയിലെ കള്ളക്കടത്തുകാരൻ താരാദാസിനേയും ആവനാഴിയിലേയും ഇൻസ്‌പെക്ടർ ബൽറാമിലേയും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബൽറാമിനേയും ഒരേസമയം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഐ.വി.ശശി ബൽറാം വേഴ്‌സസ് താരാദാസ് എന്ന സിനിമയിലൂടെ ചെയ്തത്.
 
2006 ഏപ്രിൽ 28 നാണ് ബൽറാം വേഴ്‌സസ് താരാദാസ് റിലീസ് ചെയ്തത്. സിനിമ തിയറ്ററുകളിൽ വമ്പൻ പരാജയമായിരുന്നു. കത്രീന കൈഫ് മമ്മൂട്ടിയുടെ നായികയായി എത്തിയിട്ടും ബൽറാം വേഴ്‌സസ് തരാദാസിന് പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. ഐ.വി.ശശിയാണ് ബൽറാം വേഴ്‌സസ് താരാദാസ് സംവിധാനം ചെയ്തത്. ടി.ദാമോദരനും എസ്.എൻ.സ്വാമിയും ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ പൂർത്തിയായത്.
 
ടി.ദാമോദരൻ മാഷിന്റെ തിരക്കഥ അതേപടി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പടം സൂപ്പർഹിറ്റ് ആകുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഐ.വി.ശശി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ദാമോദരൻ മാഷ് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന തിരക്കഥ അത്ര കരുത്തുറ്റതായിരുന്നെന്നും അത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായും സിനിമ വിജയിക്കുകമായിരുന്നു എന്നും ശശി പറഞ്ഞു.
 
ദാമോദരൻ മാഷിന്റെ തിരക്കഥയിൽ മമ്മൂട്ടി കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതായി അക്കാലത്ത് വാർത്തുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സിനിമ ബോക്‌സ്ഓഫീസിൽ പരാജയപ്പെടാൻ കാരണമായെന്നാണ് ശശി പരോക്ഷമായി പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയെ മാത്രം കുറ്റംപറയാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ഐ.വി.ശശി പറഞ്ഞു. താരങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ചില ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെന്നും അവർ ബ്രെയ്ൻ വാഷ് ചെയ്താണ് പല തീരുമാനങ്ങളും എടുപ്പിക്കുന്നതെന്നുമായിരുന്നു ശശി അന്ന് പറഞ്ഞത്. Also Read: 'ഇതല്ലാതെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്?'; ഫോളോഓൺ തീരുമാനം പാളിയിട്ടില്ലെന്ന് ഗിൽ
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