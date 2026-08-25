രാജമാണിക്യം സ്റ്റൈലിൽ വീണ്ടും മമ്മൂട്ടിയെത്തുന്നു !
Mammootty - Rajamanikyam
നിതീഷ് സഹദേവ് ചിത്രത്തിൽ മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയെത്തുക 'രാജമാണിക്യം' സ്റ്റൈലിൽ. മലയാളത്തിലെ ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് നേടിയ അൻവർ റഷീദ് ചിത്രം രാജമാണിക്യത്തിൽ 'ബെല്ലാരി രാജ' എന്ന മാസ് കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കഥാപാത്രത്തോടു സദൃശ്യമുള്ള കോസ്റ്റ്യൂം ആയിരിക്കും നിതീഷ് സഹദേവ് ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയുടേതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഉടൻ
നിതീഷ് സഹദേവ് ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിലും ഫസ്റ്റ് ലുക്കും ഉടൻ പുറത്തുവിടും. രാജമാണിക്യം പോലെ ഫെസ്റ്റിവൽ മൂഡിലുള്ള ചിത്രമായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് വിവരം. മമ്മൂട്ടിയുടെ ലുക്ക് കാണാൻ ആരാധകർ വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ സിനിമ
മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയാണ് നിതീഷ് സഹദേവ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിർമിക്കുന്ന ഒൻപതാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ചിത്രമായിരിക്കും ഇത്.
അണിയറയിൽ വമ്പൻ പേരുകൾ
ജിംഷി ഖാലിദ് ആണ് ക്യാമറ. നിതീഷ് സഹദേവിനൊപ്പം അനുരാജ് ഒ.ബി കൂടി ചേർന്നാണ് രചന. മാസ് എന്റർടെയ്നർ ഴോണറാണ് ചിത്രത്തിന്റേത്. ഡാർക്ക് ഹ്യൂമറിന് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് തിരക്കഥ. ചിത്രത്തിനായി ഒരു ഫിക്ഷണൽ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് സംവിധായകൻ നിതീഷ് സഹദേവ് മുൻപൊരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രം രാജമാണിക്യത്തിലേതിനു പോലെ സമാനമായിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. Read Also: അത് വെറും ഗോസിപ്പല്ല ! വേർപിരിഞ്ഞെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ജീവയും അപർണയും