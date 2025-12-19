വെള്ളി, 19 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
'കളങ്കാവല്‍' കടക്കാതെ 'ഭ.ഭ.ബ'; ദിലീപ്-മോഹന്‍ലാല്‍ ഷോ കൊണ്ടും കാര്യമില്ല !

ബുക്ക് മൈ ഷോയില്‍ ആദ്യദിനം 1,93,000 ത്തില്‍ അധികം ടിക്കറ്റുകളാണ് കളങ്കാവലിന്റേതായി വിറ്റുപോയത്

Kalamkaval Poster, Kalamkaval Release Mammootty Come Back, Kalamkaval Release Date, Kalamkaval Mammootty Psycho Role, Mammootty Smile in Kalamkaaval, Mammootty in Kalamkaaval, Mammootty Villain, Mammootty and Vinayakan, Kalamkaaval poster, Decoding K
Mammootty - Kalamkaval
രേണുക വേണു| Last Modified വെള്ളി, 19 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (10:07 IST)

ഓണ്‍ലൈന്‍ സിനിമ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ആപ്പായ ബുക്ക് മൈ ഷോയില്‍ 'കളങ്കാവലി'ന്റെ ആദ്യദിന നേട്ടം മറികടക്കാന്‍ സാധിക്കാതെ 'ഭ.ഭ.ബ'. ദിലീപും മോഹന്‍ലാലും ഒന്നിച്ചെത്തിയിട്ടും ചിത്രത്തിനു പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര ഇംപാക്ട് ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ആദ്യദിന കണക്കുകളില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.

ബുക്ക് മൈ ഷോയില്‍ ആദ്യദിനം 1,93,000 ത്തില്‍ അധികം ടിക്കറ്റുകളാണ് കളങ്കാവലിന്റേതായി വിറ്റുപോയത്. 'ഭ.ഭ.ബ'യുടേത് 1,80,000 + മാത്രമാണ്. ചിത്രത്തിനു ആദ്യ ഷോയ്ക്കു ശേഷം ലഭിച്ച മോശം പ്രതികരണങ്ങളാണ് ബുക്ക് മൈ ഷോയില്‍ അടക്കം തിരിച്ചടിയായത്. രണ്ടാം ദിനമായ ഇന്നും ആദ്യ മണിക്കൂറുകളില്‍ തണുപ്പന്‍ പ്രതികരണമാണ് ദിലീപ് ചിത്രത്തിനുള്ളത്.

വേള്‍ഡ് വൈഡ് കളക്ഷനിലും കളങ്കാവലാണ് മുന്നില്‍. മമ്മൂട്ടി ചിത്രം ആദ്യദിനം 13 കോടിക്കു മുകളില്‍ വേള്‍ഡ് വൈഡായി കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഭ.ഭ.ബയുടെ വേള്‍ഡ് വൈഡ് കളക്ഷന്‍ 11 കോടിയാണ്.


