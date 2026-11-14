കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനം തകരാറിലായി; അമേരിക്കയിൽ നാല് മണിക്കൂറോളം വിമാന സർവീസുകൾ നിലച്ചു, വലഞ്ഞത് 15 ലക്ഷം യാത്രക്കാർ
അമേരിക്കയിലെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിലായി ഏകദേശം 15 ലക്ഷത്തോളം യാത്രക്കാരാണ് കുടുങ്ങിയത്.
അമേരിക്കയിലെ വ്യോമഗതാഗത നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിലുണ്ടായ (Air Traffic Control) ഗുരുതരമായ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന് തകരാറിനെ തുടര്ന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായി വിമാന സര്വീസുകള് നാല് മണിക്കൂറിലേറെ തടസ്സപ്പെട്ടു. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഫെഡറല് ഏവിയേഷന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് (FAA) അടിയന്തരമായി ഏര്പ്പെടുത്തിയ നിരോധനത്തെ തുടര്ന്ന് 4,700-ലധികം വിമാനങ്ങള് റദ്ദാക്കുകയും പതിനായിരത്തിലധികം സര്വീസുകള് വൈകുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ അമേരിക്കയിലെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിലായി ഏകദേശം 15 ലക്ഷത്തോളം യാത്രക്കാരാണ് കുടുങ്ങിയത്.
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 22 റീജിയണല് എയര് ട്രാഫിക് കണ്ട്രോള് സെന്ററുകളെയും ആശയവിനിമയ തകരാര് ബാധിച്ചതായി ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ഷോണ് ഡഫി വ്യക്തമാക്കി. പഴയ നെറ്റ്വര്ക്ക് റൂട്ടറുകളില് അമിതമായി ഡാറ്റ നിറഞ്ഞതും തുടര്ന്ന് തെറ്റായ വിവരങ്ങള് കൈമാറാന് തുടങ്ങിയതുമാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായത്. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ മുന്നിര്ത്തി വിമാനങ്ങള് പുറപ്പെടുന്നത് താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവയ്ക്കുകയായിരുന്നെന്നും, ആകാശത്തുണ്ടായിരുന്ന 3,500-ലധികം വിമാനങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി നിലത്തിറക്കാന് സാധിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
സംഭവത്തിന് പിന്നില് സൈബര് ആക്രമണമോ അട്ടിമറി ശ്രമങ്ങളോ ഉള്ളതായി തെളിവുകളില്ലെന്ന് ഹോംലാന്ഡ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്രട്ടറി മാര്ക്ക്വെയ്ന് മുള്ളിന് വ്യക്തമാക്കി. 2001 സെപ്റ്റംബര് 11 ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷവും 2023 ജനുവരിയിലുണ്ടായ കമ്പ്യൂട്ടര് തകരാറിന് ശേഷവും ഇതാദ്യമായാണ് അമേരിക്കയില് ഇത്രയും വലിയ തോതില് വിമാന സര്വീസുകള് നിര്ത്തിവയ്ക്കുന്നത്.
രാത്രി 8.15-ഓടെ സാങ്കേതിക തകരാര് പരിഹരിച്ച് വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനം പുനരാരംഭിച്ചെങ്കിലും ഭീകരാക്രമണം സംബന്ധിച്ച ഊഹാപോഹങ്ങള് പ്രചരിച്ചിരുന്നു. സര്വീസുകള് പൂര്വ്വസ്ഥിതിയിലാകാന് ദിവസങ്ങളെടുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന വ്യോമയാന ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങള് അടിയന്തരമായി നവീകരിക്കുന്നതിനായി 50 ബില്യണ് ഡോളര് അനുവദിക്കണമെന്ന് ഗതാഗത സെക്രട്ടറി കോണ്ഗ്രസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.ALSO READ: 'യുദ്ധ സൂചനയോ!'; അമേരിക്കയിൽ അടിയന്തരമായി എല്ലാ വിമാന സർവീസുകളും റദ്ദാക്കി