  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. A group moving against VD Satheesan
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി

'സതീശനിസം' മടുത്തു; മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഹൈക്കമാൻഡിലേക്ക്, സണ്ണി ജോസഫ് കടുത്ത അതൃപ്തിയിൽ

VD Satheesan, Adoor Prakash, KC Venugopal, Adoor Prakash, Congress, VD Satheesan Adoor Prakash, KC Venugopal
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (11:04 IST)
google-news
VD Satheesan and Adoor Prakash

വി.ഡി.സതീശന്റെ ഒറ്റയാൾ ഭരണത്തിൽ മടുത്ത് മറ്റു മന്ത്രിമാർ. മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാ വകുപ്പിലും ഇടപെടുന്നത് ഭരണം താളംതെറ്റിക്കുന്നതായി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് പരാതിയുണ്ട്. ചില നേതാക്കൾ രഹസ്യമായി ഹൈക്കമാൻഡിനോട് സതീശനെതിരെ പരാതിപ്പെട്ടു. 
 
മടുത്ത് സണ്ണി ജോസഫ് 
 
കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ തന്നെ പൂർണമായി അവഗണിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് സണ്ണി ജോസഫിന്റെ പരാതി. ജിഎൻഎ വൈദ്യുതി കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സണ്ണി ജോസഫ് കടുപ്പിച്ചത് ഏറെനാളായുള്ള അതൃപ്തിയുടെ പരസ്യ പ്രകടനമാണ്. കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയോട് സണ്ണി ജോസഫ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 'ഒറ്റയാൾ ഭരണ'ത്തിനെതിരെ പരാതിപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കെ.സി.വേണുഗോപാലിനോട് ഇതേ കുറിച്ച് സണ്ണി ജോസഫ് ആശയവിനിമയം നടത്തി. 
 
ഹൈക്കമാൻഡിനും അതൃപ്തി 
 
വി.ഡി.സതീശന്റെ ഭരണത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡിനും കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്. സതീശൻ മറ്റു മന്ത്രിമാരെ അവഗണിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ് ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നത്. കെ.സി.വേണുഗോപാൽ, യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് എന്നിവർ ഇതിനോടകം സതീശനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അതൃപ്തി അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ നിയമനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് നിർദേശിച്ചത്. സതീശൻ തന്നെ അനുകൂലിക്കുന്നവരെ നിയമിക്കാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽകണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇടപെടൽ. 
 
അടൂർ പ്രകാശിനൊപ്പം കെസി 
 
മുഖ്യമന്ത്രി കസേര ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന കെ.സി.വേണുഗോപാൽ അടൂർ പ്രകാശിനെ ഒപ്പം കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. സതീശനെതിരെ പരസ്യ വിമർശനങ്ങൾ നടത്താൻ വേണുഗോപാൽ അടൂർ പ്രകാശിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഇനിയൊരു ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്നാണ് അടൂർ പ്രകാശിന്റെ നിലപാട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ അഭിപ്രായ ഭിന്നത കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുകയും കോൺഗ്രസിൽ വലിയ പൊട്ടിത്തെറികൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്‌തേക്കാം. Also Read: ഖജനാവ് പൊടിപൊടിക്കാൻ സതീശൻ; മന്ത്രിമാർക്ക് പുത്തൻ കാറുകൾ വാങ്ങാൻ 10 കോടി !
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ഖജനാവ് പൊടിപൊടിക്കാൻ സതീശൻ; മന്ത്രിമാർക്ക് പുത്തൻ കാറുകൾ വാങ്ങാൻ 10 കോടി !

'ശ്രമിച്ചത് വൻ കൊള്ളയ്ക്ക്'; സതീശനെതിരെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണമോ? ആഞ്ഞടിച്ച് പിണറായി വിജയൻ

'ശ്രമിച്ചത് വൻ കൊള്ളയ്ക്ക്'; സതീശനെതിരെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണമോ? ആഞ്ഞടിച്ച് പിണറായി വിജയൻജിഎൻഎ വൈദ്യുതി കരാറിലൂടെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത് വൻ കൊള്ളയ്ക്ക്. കരാർ വിവാദമായതോടെ അതിൽ നിന്ന് പിൻവലിഞ്ഞ് സർക്കാർ തടിതപ്പി. കൃത്യസമയത്ത് പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയ ഇടപെടലാണ് വൻ കൊള്ളയിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ രക്ഷിച്ചത്.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി, ബസുകളുടെ സമയക്രമം മാറ്റുന്നതും പരിഗണനയിൽ - ഗതാഗതമന്ത്രി

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി, ബസുകളുടെ സമയക്രമം മാറ്റുന്നതും പരിഗണനയിൽ - ഗതാഗതമന്ത്രികുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ വാഹനം വില്‍ക്കാന്‍ തയ്യാറാകണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ മൊത്തം അലഞ്ഞാലും സായിയെ പോലെ ഒരു സീതയെ കണ്ടെത്താനാവില്ല, വിമർശനങ്ങളിൽ പിന്തുണയുമായി ധനുഷ്

ഇന്ത്യ മൊത്തം അലഞ്ഞാലും സായിയെ പോലെ ഒരു സീതയെ കണ്ടെത്താനാവില്ല, വിമർശനങ്ങളിൽ പിന്തുണയുമായി ധനുഷ്സീതയുടെ വേഷം സായ് പല്ലവി അവതരിപ്പിച്ചതിനെ പറ്റി പല വിമര്‍ശനങ്ങളും ചര്‍ച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ട്.

ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം സൈനികമായി അവസാനിച്ചുവെന്ന് ട്രംപ്, കരാർ സാധ്യത തുറക്കുന്നോ?

ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം സൈനികമായി അവസാനിച്ചുവെന്ന് ട്രംപ്, കരാർ സാധ്യത തുറക്കുന്നോ?ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം സൈനികമായി അവസാനിച്ചെന്നും ഞങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ തുടരുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ഇസ്രായേലിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി, നെതന്യാഹു പുറത്തേക്ക്: ഐസൻകോട്ട് - അറബ് പാർട്ടി സഖ്യത്തിന് സാധ്യത

ഇസ്രായേലിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി, നെതന്യാഹു പുറത്തേക്ക്: ഐസൻകോട്ട് - അറബ് പാർട്ടി സഖ്യത്തിന് സാധ്യതആര്‍ക്കും തന്നെ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത നിലയില്‍ അറബ് പാര്‍ട്ടികളുടെ പിന്തുണയാകും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതില്‍ പ്രധാനമാവുക.

'സതീശനിസം' മടുത്തു; മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഹൈക്കമാൻഡിലേക്ക്, സണ്ണി ജോസഫ് കടുത്ത അതൃപ്തിയിൽ

'സതീശനിസം' മടുത്തു; മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഹൈക്കമാൻഡിലേക്ക്, സണ്ണി ജോസഫ് കടുത്ത അതൃപ്തിയിൽവി.ഡി.സതീശന്റെ ഒറ്റയാൾ ഭരണത്തിൽ മടുത്ത് മറ്റു മന്ത്രിമാർ. മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാ വകുപ്പിലും ഇടപെടുന്നത് ഭരണം താളംതെറ്റിക്കുന്നതായി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് പരാതിയുണ്ട്. ചില നേതാക്കൾ രഹസ്യമായി ഹൈക്കമാൻഡിനോട് സതീശനെതിരെ പരാതിപ്പെട്ടു.

ഖജനാവ് പൊടിപൊടിക്കാൻ സതീശൻ; മന്ത്രിമാർക്ക് പുത്തൻ കാറുകൾ വാങ്ങാൻ 10 കോടി !

ഖജനാവ് പൊടിപൊടിക്കാൻ സതീശൻ; മന്ത്രിമാർക്ക് പുത്തൻ കാറുകൾ വാങ്ങാൻ 10 കോടി !കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും ചെലവ് ചുരുക്കാതെ സർക്കാർ. സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിമാർക്കായി പുതിയ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശന്റെ നേരിട്ടുള്ള താൽപര്യമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെന്നിരിക്കെയാണ് യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ ആഡംബര 'കാർ വാങ്ങൽ'

'യുദ്ധ സൂചനയോ!'; അമേരിക്കയിൽ അടിയന്തരമായി എല്ലാ വിമാന സർവീസുകളും റദ്ദാക്കി

'യുദ്ധ സൂചനയോ!'; അമേരിക്കയിൽ അടിയന്തരമായി എല്ലാ വിമാന സർവീസുകളും റദ്ദാക്കിഅമേരിക്കയിൽ അസാധാരണ നടപടി. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പുറപ്പെടേണ്ട മുഴുവൻ വിമാന സർവീസുകളും അടിയന്തരമായി റദ്ദാക്കിയത് യാത്രക്കാരെയും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെയും ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി.

അധികാരമൊഴിയും മുൻപ് ക്യൂബയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാക്കണം, ഇറാനുമായി ഒരു കരാറുമില്ല : ട്രംപ്

അധികാരമൊഴിയും മുൻപ് ക്യൂബയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാക്കണം, ഇറാനുമായി ഒരു കരാറുമില്ല : ട്രംപ്ക്യൂബക്കെതിരായ സൈനിക നടപടി യുഎസിന്റെ പരിഗണനയിലാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. 2029ല്‍ താന്‍ അധികാരത്തില്‍ നിന്നും മാറുന്നതിന് മുന്‍പ് ക്യൂബയുടെ കാര്യം തീര്‍ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് ചാർജിന് പകുതി സീറ്റ്, ട്രെയിനുകളിലെ ആർഎസി സംവിധാനം നിർത്തലാക്കാൻ നീക്കം

മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് ചാർജിന് പകുതി സീറ്റ്, ട്രെയിനുകളിലെ ആർഎസി സംവിധാനം നിർത്തലാക്കാൻ നീക്കംട്രെയിന്‍ യാത്രക്കാരുടെ ദീര്‍ഘകാലമായുള്ള പരാതികള്‍ പരിഗണിച്ച് നിലവിലെ ആര്‍എസി സംവിധാനം ഒഴിവാക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയുടെ നീക്കം. നിലവിലെ ആര്‍എസി സംവിധാനപ്രകാരം 2 യാത്രക്കാര്‍ക്കായി ഒരു ബെര്‍ത്ത് മാത്രമാണ് അനുവദിക്കുന്നത്.