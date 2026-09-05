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  4. Bethlehem Kudumba Unit World Wide Collection may touch 300 CR
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 5 September 2026 (13:20 IST)

ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് 300 കോടി അടിക്കുമോ?

Bethlehem Kudumba Unit, Bethlehem Kudumba Unit Worldwide Box Office, Bethlehem Kudumba Unit Box Office, Nivin Pauly Bethelehem Kudumba Unit
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (13:18 IST)
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നിവിൻ പോളിയും മമിത ബൈജുവും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച 'ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' ഓണം അവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും തിയറ്ററുകളിൽ വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്. 300 കോടിയെന്ന നേട്ടത്തിലേക്ക് ഗിരീഷ് എ.ഡി ചിത്രം എത്തുമോ എന്നതാണ് പ്രേക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
 
15-ാം ദിനവും മികച്ച കളക്ഷൻ 
 
റിലീസ് ചെയ്ത് 15-ാം ദിവസമായ ഇന്നലെ (വെള്ളി) 1756 ഷോകളിൽ നിന്ന് 5.85 കോടിയാണ് ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റിന്റെ ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷൻ. 
 
ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കോടികൾ 
 
ചിത്രത്തിന്റെ ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷൻ 108 കോടിയായി. 126.05 ആണ് ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ. ഓവർസീസ് മാത്രമായി 112 കോടിയും നേടി. കേരളത്തിൽ നിന്ന് 100 കോടി കളക്ട് ചെയ്യാനും ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 
വേൾഡ് വൈഡ് 
 
ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റിന്റെ വേൾഡ് വൈഡ് കളക്ഷൻ 238.05 കോടിയിലേക്ക് എത്തി. ദുൽഖർ സൽമാന്റെ 'ഐ ആം ഗെയിം' ഉണ്ടെങ്കിലും ബോക്‌സ്ഓഫീസിൽ മറ്റു ഭീഷണികളൊന്നും ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റിനില്ല. അതിനാൽ ചിത്രത്തിനു 300 കോടിയെന്ന നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും. Also Read: റഷ്യ-ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിലെ റെസ്‌ക്യൂ; 'ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ'യുമായി മോഹൻലാൽ, വീണ്ടും സൈനിക വേഷത്തിൽ
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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