റഷ്യ-ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിലെ റെസ്ക്യൂ; 'ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ'യുമായി മോഹൻലാൽ, വീണ്ടും സൈനിക വേഷത്തിൽ
Mohanlal - Operation Ganga
'മേപ്പടിയാൻ' സംവിധായകൻ വിഷ്ണു മോഹൻ ഒരുക്കുന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിന്റെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 'ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ' എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പേര്. സൈനിക വേഷത്തിലാകും ലാൽ എത്തുക.
'ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ'
റഷ്യ - ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ച റെസ്ക്യു ഓപ്പറേഷനാണ് 'ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ'. ഉക്രൈനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഓപ്പറേഷനാണിത്. 2022 ഫെബ്രുവരി മുതൽ മാർച്ച് 15 വരെ 23,000 ത്തോളം ഇന്ത്യൻ പൗരൻമാരെയാണ് ഉക്രൈനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചത്.
ലാൽ വീണ്ടും സൈനിക വേഷത്തിൽ
കീർത്തിചക്ര, കുരുക്ഷേത്ര, കാണ്ഡഹാർ, 1971: ബിയോണ്ട് ബോർഡേഴ്സ് എന്നീ സിനിമകൾക്കു സേഷം മോഹൻലാൽ വീണ്ടും സൈനിക വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ'. നേരത്തെ മേജർ രവിക്കൊപ്പം ഒരു പട്ടാള സിനിമ മോഹൻലാൽ ചെയ്യുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നീട് ഉപേക്ഷിച്ചു.അണിയറയിൽ
ഗോകുലം ഗോപാലനാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ഛായാഗ്രഹണം മിറോസ്ല കുബ ബ്രോസെക്. ശാഷ്വത് സച്ദേവ് ആണ് സംഗീതം. ഈ വർഷം തന്നെ റിലീസ് ഉണ്ടായേക്കും.
മോഹൻലാലിനൊപ്പം അർജുൻ രാംപാൽ, ഭാഗ്യശ്രീ ബോസ്, പാർത്ഥിപൻ, ആദിൽ ഹുസൈൻ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. Also Read: 'ആരെ കെട്ടിക്കാനാ'; ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ തട്ടിച്ച് മല്ലു ബോയ്, രണ്ടരലക്ഷം കൈക്കലാക്കിയെന്ന് ആരോപണം