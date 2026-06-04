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  4. World Environment Day 2026 plant these 5 Medicinal plants
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 4 June 2026 (17:35 IST)

World Environment Day : പച്ചപ്പിലേക്ക് മടങ്ങാം, ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് ഉണരാം; പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ വീട്ടുറ്റത്ത് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാം ഈ 5 ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

നഗരവല്‍ക്കരണത്തിന്റെ കോണ്‍ക്രീറ്റ് കാടുകള്‍ക്കിടയില്‍ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് ശുദ്ധവായുവും പച്ചപ്പുമാത്രമല്ല, പ്രകൃതി കനിഞ്ഞുനല്‍കിയ അനുഗ്രഹം കൂടിയാണ്.

World Environment Day 2026, Medicinal Plant, Aforestation, Kerala
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Thu, 4 Jun 2026 (17:35 IST) Updated: Thu, 4 Jun 2026 (16:16 IST)
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നഗരവല്‍ക്കരണത്തിന്റെ കോണ്‍ക്രീറ്റ് കാടുകള്‍ക്കിടയില്‍ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് ശുദ്ധവായുവും പച്ചപ്പുമാത്രമല്ല, പ്രകൃതി കനിഞ്ഞുനല്‍കിയ അനുഗ്രഹം കൂടിയാണ്. ചെറിയൊരു പനിയോ ജലദോഷമോ വരുമ്പോഴേക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക്, നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാര്‍ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച 'അടുക്കളവൈദ്യം' അന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വരുന്ന ജൂണ്‍ 5- ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തില്‍, ഭൂമിയെ പച്ചപ്പണിയിക്കുന്നതിനൊപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആരോഗ്യം കൂടി സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഒരു പുതിയ തുടക്കമിട്ടാലോ?
 
കേരള വനംവകുപ്പിന്റെ സോഷ്യല്‍ ഫോറസ്ട്രി വിഭാഗം പ്രകൃതിസംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വീട്ടുപറമ്പുകളില്‍ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്ന, എളുപ്പത്തില്‍ വളര്‍ത്താന്‍ കഴിയുന്ന 5 അത്ഭുത ഔഷധസസ്യങ്ങളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം.
 
1. കരിനൊച്ചി
 
വീട്ടുപറമ്പിലെ വായുവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാന്‍ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സസ്യമാണ് കരിനൊച്ചി. പണ്ടുകാലത്ത് വീടിന്റെ അതിരുകളില്‍ കരിനൊച്ചി വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പതിവായിരുന്നു.
 
ഔഷധഗുണം: ഇതിന്റെ ഇലകളിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തില്‍ കുളിക്കുന്നത് ശരീരവേദനയ്ക്കും വാതസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള്‍ക്കും ഉത്തമ പ്രതിവിധിയാണ്. സന്ധിവേദനയുള്ളവര്‍ക്ക് ഇതിന്റെ ഇല ചൂടാക്കി ഒപ്പുന്നത് ആശ്വാസം നല്‍കും. കൂടാതെ, ഇതിന്റെ ഇല ഉണക്കി പുകയ്ക്കുന്നത് കൊതുകുകളെ തുരത്താനുള്ള മികച്ചൊരു പ്രകൃതിദത്ത മാര്‍ഗ്ഗമാണ്.
 
2. ആര്യവേപ്പ്
 
നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തെ അണുവിമുക്തമാക്കാന്‍ ആര്യവേപ്പിനോളം കഴിവുള്ള മറ്റൊരു സസ്യമില്ല. വനംവകുപ്പ് തൈ വിതരണത്തില്‍ എപ്പോഴും മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്ന ഒന്നാണിത്.
 
ഔഷധഗുണം: പ്രകൃതിദത്തമായ അണുനാശിനിയായ ആര്യവേപ്പിന്റെ ഇലകള്‍ ചര്‍മ്മരോഗങ്ങള്‍ക്കും താരനും എതിരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. വേപ്പില അരച്ച് പുരട്ടുന്നത് മുറിവുകള്‍ വേഗത്തില്‍ ഉണങ്ങാന്‍ സഹായിക്കും. ഇതിന്റെ തണ്ട് പല്ല് വൃത്തിയാക്കാനും പണ്ടുകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.
 
3. കറ്റാര്‍വാഴ
 
ഫ്‌ളാറ്റുകളിലോ ചെറിയ വീടുകളിലോ താമസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പോലും ബാല്‍ക്കണിയിലോ ചട്ടികളിലോ എളുപ്പത്തില്‍ വളര്‍ത്താന്‍ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് കറ്റാര്‍വാഴ.
 
ഔഷധഗുണം: സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തില്‍ കറ്റാര്‍വാഴയുടെ സ്ഥാനം വലുതാണ്. ഇതിന്റെ ജെല്‍ (Gel) മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് ചര്‍മ്മത്തിന് തിളക്കം നല്‍കും. മുടിവളര്‍ച്ചയ്ക്കും ഇത് ഉത്തമമാണ്. കൂടാതെ, ആന്തരിക ആരോഗ്യത്തിന്, ഇതിന്റെ നീര് കൃത്യമായ അളവില്‍ കഴിക്കുന്നത് വയറ്റിലെ അള്‍സര്‍ മാറാനും ദഹനപ്രക്രിയ സുഗമമാക്കാനും സഹായിക്കും.
 
4. പനിക്കൂര്‍ക്ക
 
ചെറിയ കുട്ടികളുള്ള വീടുകളില്‍ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒന്നാണ് പനിക്കൂര്‍ക്ക അഥവാ 'നവര'. ഒരു ചെറിയ കൊമ്പ് ഒടിച്ചു കുത്തിയാല്‍ പോലും ഇത് മണ്ണില്‍ വേരുപിടിച്ച് പടര്‍ന്നു വളരും.
 
ഔഷധഗുണം: കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, പനി എന്നിവയ്ക്ക് പനിക്കൂര്‍ക്കയിലയുടെ നീര് നേരിട്ടോ തേന്‍ ചേര്‍ത്തോ നല്‍കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ആശ്വാസം നല്‍കും. മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്ക് നെഞ്ചിലെ കഫക്കെട്ട് മാറാന്‍ ഇതിന്റെ ഇലയിട്ട് ആവി പിടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
 
5. തുളസി
 
ആത്മീയതയുടെയും ആരോഗ്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ് തുളസി. കൃഷ്ണതുളസിയും രാമതുളസിയും വീടിന്റെ മുന്‍ഭാഗത്ത് വളര്‍ത്തുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഊര്‍ജ്ജത്തെ അകറ്റി വായുവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കും.
 
ഔഷധഗുണം: രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ തുളസിയില ഇട്ട തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശീലമാക്കാം. തൊണ്ടവേദന, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് തുളസി മികച്ചൊരു ഔഷധമാണ്.
 
ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തില്‍ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം?
 
കേരള വനംവകുപ്പിന്റെ സോഷ്യല്‍ ഫോറസ്ട്രി നഴ്‌സറികള്‍ വഴി പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇത്തരം ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ തൈകള്‍ സൌജന്യമായോ വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലോ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കാറുണ്ട്.
 
വെറുമൊരു ആചാരമായി ഒരു തൈ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു കടന്നുപോകുന്നതിന് പകരം, വരുംതലമുറയ്ക്കായി ഒരു കുഞ്ഞു ഔഷധത്തോട്ടം നമ്മുടെ വീട്ടുറ്റത്ത് ഒരുക്കാം. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാം, ഒപ്പം നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും!
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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