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  4. Kerala government criticizes central government's negligence in NEET
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 3 June 2026 (22:28 IST)

നീറ്റ്, സിബിഎസ്ഇ മാര്‍ക്കിംഗ് പദ്ധതിയില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ അശ്രദ്ധയെ വിമര്‍ശിച്ച് കേരള സര്‍ക്കാര്‍

Team VD Satheesan, K Muraleedharan, Health Minister, Kerala Politics,Kerala News
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Wed, 3 Jun 2026 (22:28 IST) Updated: Wed, 3 Jun 2026 (22:40 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: നീറ്റ് പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലും സിബിഎസ്ഇയുടെ പുതിയ മാര്‍ക്കിംഗ് സ്‌കീമിലും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അശ്രദ്ധ കാണിച്ചുവെന്ന് കേരള സര്‍ക്കാര്‍.കേന്ദ്ര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കീഴിലായതിനാല്‍ ഈ വിഷയങ്ങളില്‍ ഇടപെടാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു. ഈ വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം തേടി കേന്ദ്രത്തിന് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമപരമായ പരിഹാരങ്ങള്‍ തേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് എല്ലാ നിയമ സഹായമോ പിന്തുണയോ നല്‍കുമെന്നും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു.
 
മെഡിക്കല്‍ ബിരുദ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവേശനത്തിനുള്ള നാഷണല്‍ എലിജിബിലിറ്റി-കം-എന്‍ട്രന്‍സ് ടെസ്റ്റ് (നീറ്റ്-യുജി) നടത്തുന്നത് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള നാഷണല്‍ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജന്‍സിയാണെന്ന് സംസ്ഥാന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്‍. ഷംസുദ്ധീന്‍ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഉത്തരക്കടലാസുകള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പുതിയ വിവാദ സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ച സെന്‍ട്രല്‍ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് സെക്കന്‍ഡറി എജ്യുക്കേഷന്‍ (സിബിഎസ്ഇ) കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലായതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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സ്വമേധയാ ഉള്ള ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ല, റെയ്ഡിൽ പിടിക്കുന്നവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കരുത് : സുപ്രീം കോടതി

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2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

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അളിയനെ തിരുകികയറ്റിയ ബന്ധുനിയമനം; സഭയിൽ മിണ്ടാട്ടം മുട്ടി സണ്ണി ജോസഫ്

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കാലവർഷം നാളെ; ഇന്ന് രാത്രി ഈ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യത

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തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ എല്ലാ കമ്മിറ്റികളും പിരിച്ചുവിട്ടു

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മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ വാഹനമിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി മന്ത്രിക്കൊപ്പം; പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി

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