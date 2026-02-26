ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ അഭിഷേകിനെ മാറ്റി സഞ്ജുവിനെ കളിപ്പിച്ചേനെ : വിരേന്ദർ സെവാഗ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 26 ഫെബ്രുവരി 2026 (16:29 IST)
ടി20 ലോകകപ്പിലെ സൂപ്പര് 8 ഘട്ടത്തിലെ നിര്ണായക പോരാട്ടത്തില് സിംബാബ്വെയെ നേരിടാന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇന്ത്യ. സൂപ്പര് എട്ടിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോട് പരാജയപ്പെട്ട ഇന്ത്യയ്ക്ക് സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരെ വിജയം നേടുക എന്നത്
നിര്ണായകമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില് ഓപ്പണറായി ഇതുവരെ മികവിലേക്ക് ഉയരാന് സാധിക്കാതെ പോയ അഭിഷേക് ശര്മയെ ഇന്ന് കളിപ്പിക്കരുതെന്നാണ് മുന് ഇന്ത്യന് ഓപ്പണറായ വിരേന്ദര് സെവാഗ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
അഭിഷേകിനെ ഒഴിവാക്കി സഞ്ജു സാംസണെ പകരം കളിപ്പിക്കണമെന്ന നിര്ദേശമാണ് സെവാഗ് മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നത്. ഞാന് ടീമിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നെങ്കില് ഇന്ന് അഭിഷേകിനെ കളിപ്പിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇടവേള നല്കി സഞ്ജു സാംസണെ പരീക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരെ മത്സരം നിര്ണായകമാണ്. തോറ്റാല് ഇന്ത്യ പുറത്താകും. ഈ ഘട്ടത്തില് ഫോം നോക്കി മികച്ച ഇലവനെ തന്നെ ഇന്ത്യ കളിപ്പിക്കണം.
ടൂര്ണമെന്റിലെ ഇന്ത്യന് തന്ത്രങ്ങളില് അപാകതയില്ല. ടീം സെലക്ഷനിലാണ് പ്രശ്നമെന്നും സെവാഗ് പറയുന്നു. പല താരങ്ങളുടെയും മോശം പ്രകടനമാണ് മുഴച്ചുനില്ക്കുന്ന പ്രശ്നം,ആ വശം മികവുറ്റതാക്കണം. അഭിഷേക് ശര്മയും തിലക് വര്മയും ടച്ചിലല്ല. ആ ബോധ്യം അവര്ക്കും വേണം. അഭിഷേകിന്റെയും തിലകിന്റെയും ഫോമാണ് ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യയെ ബാധിച്ചതെന്നും സെവാഗ് പറഞ്ഞു.