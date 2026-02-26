സഞ്ജു ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തണം, മൂന്നാം സ്ഥാനം നൽകണമെന്ന് പാർഥീവ് പട്ടേൽ

രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 26 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:55 IST)
ടി20 ലോകകപ്പിലെ സൂപ്പര് എട്ട് പോരാട്ടത്തില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോട് ഏറ്റ തിരിച്ചടിയില് നിന്നും പാഠം ഉള്ക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യന് ടീമില് അഴിച്ചുപണി വേണമെന്ന്
ആവശ്യപ്പെട്ട് മുന് ഇന്ത്യന് താരമായ പാര്ത്ഥിവ് പട്ടേല്. സിംബാബ്വെക്കെതിരായ നിര്ണ്ണായക മത്സരത്തില് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ ടീമിലേക്ക് തിരികെ വിളിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ബാറ്റിംഗ് ഓര്ഡറില് പുതിയ സ്ഥാനം നല്കണമെന്നുമാണ് പാര്ത്ഥിവിന്റെ പ്രധാന നിര്ദ്ദേശം.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ 76 റണ്സിന്റെ വലിയ തോല്വി ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ഇടം കയ്യന് ബാറ്റര്മാര് നിറഞ്ഞ ഇന്ത്യന് ടീമിന്റെ ബാറ്റിംഗ് ലൈനപ്പിനെതിരെ കടുത്ത വിമര്ശനമുയര്ന്നിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം മുതല് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഇടം കയ്യന്മാരെ നേരിടാന് എതിരാളികള് ഓഫ് സ്പിന് തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുകയും അതില് വിജയിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ടീം ബാലന്സിനെ പറ്റിയുള്ള ചര്ച്ചകള് സജീവമായത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സഞ്ജുവിനെ ടീമില് ഉള്പ്പെടുത്തണമെന്ന് പാര്ഥീവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
'സഞ്ജു സാംസണെ ടീമിലെടുക്കുന്ന കാര്യം ഇന്ത്യ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കണം. സഞ്ജുവിനെ പ്ലെയിങ് ഇലവനില് ഉള്പ്പെടുത്തിയാല് മൂന്നാം നമ്പറില് ഇറക്കുന്നതാകും ഉചിതം. അദ്ദേഹം നിലവില് മികച്ച ഫോമിലല്ലെങ്കില് പോലും ഒരു വലംകൈയ്യന് ബാറ്ററുടെ സാന്നിധ്യം ബാറ്റിംഗ് നിരയ്ക്ക് ബാലന്സ് നല്കും.സഞ്ജു ഇല്ലെങ്കില് സൂര്യകുമാര് യാദവ് മൂന്നാം നമ്പറില് ഇറങ്ങണം. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറില് മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന ചര്ച്ചയില് പാര്ഥീവ് പടേല് പറഞ്ഞു.
ചെന്നൈയില് നടക്കുന്ന സിംബാബ്വെക്കെതിരായ മത്സരത്തില് സഞ്ജുവിന് മൂന്നാം നമ്പര് നല്കുന്നത് ടീമിന് ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് മുന് താരത്തിന്റെ വിലയിരുത്തല്. കൂടാതെ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തില് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഓള്റൗണ്ടര് അക്സര് പട്ടേലിനെ പ്ലെയിങ് ഇലവനിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്നും പാര്ത്ഥിവ് ഗൗതം ഗംഭീറിനോടും ടീം മാനേജ്മെന്റിനോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ലോകകപ്പ് സെമി ഫൈനല് പ്രതീക്ഷകള് നിലനിര്ത്താന് ഇന്ത്യക്ക് സിംബാബ്വെക്കെതിരായ വിജയം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില് ഇന്ത്യ നിലവിലെ ടീമില് മാറ്റം വരുത്തുമോ എന്നതാണ് ആരാധകര് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.