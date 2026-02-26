ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ സഞ്ജു മതിയെന്ന് ഗംഭീർ, തിലകിനായി സഞ്ജുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞത് സൂര്യകുമാർ യാദവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

അഭിറാം മനോഹർ|
2026 ടി20 ലോകകപ്പില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ നിര്ണ്ണായക മത്സരത്തില് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യന് ടീമിനുള്ളില് ഭിന്നതയുണ്ടായതായി റിപ്പോര്ട്ട്. ഫോമിലല്ലാത്ത തിലക് വര്മ്മയ്ക്ക് പകരം സഞ്ജുവിനെ കളിപ്പിക്കാന് പരിശീലകന് ഗൗതം ഗംഭീറും സഹപരിശീലകരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാല് നായകന് സൂര്യകുമാര് യാദവാണ് ഈ തീരുമാനത്തെ എതിര്ത്തതെന്നുമാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. മത്സരത്തില് തിലക് വര്മയെ നിലനിര്ത്താനാണ് സൂര്യ ശ്രമിച്ചത്. എന്നാല് ഒരു റണ്സിന് പുറത്തായി തിലക് നിരാശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി നെറ്റ്സില് കഠിനപരിശീലനം നടത്തിയ സഞ്ജുവിനെ ടീമിലെടുക്കാന് ഗംഭീറും അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ച് റയാന് ടെന് ഡോഷാറ്റെയും താല്പ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടര്ച്ചയായ മത്സരങ്ങളില് പരാജയപ്പെടുന്ന തിലക് വര്മ്മയ്ക്ക് പകരം സഞ്ജുവിനെ മൂന്നാമനായി പരീക്ഷിക്കണമെന്നതായിരുന്നു പരിശീലക സംഘത്തിന്റെ നിലപാട്. എന്നാല്, നായകന് സൂര്യകുമാര് യാദവ് ഈ നീക്കത്തെ ശക്തമായി എതിര്ത്തു. തിലകിന് ഒരു അവസരം കൂടി നല്കണമെന്ന സൂര്യയുടെ നിലപാടിന് മുന്നില് ഒടുവില് ഗംഭീറിന് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നതായാണ് സൂചന. ക്രിക്ക് ന്യൂസാണ് ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.
സൂര്യയുടെ തീരുമാനം പാളുന്ന കാഴ്ചയാണ് മത്സരത്തില് കണ്ടത്.
നേരിട്ട രണ്ടാം പന്തില് തന്നെ കേവലം ഒരു റണ്ണെടുത്ത് തിലക് പുറത്തായതോടെ
സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരെ തിലക് വര്മയ്ക്ക് പകരം സഞ്ജു ടീമിലെത്തുമോ എന്നതാണ് ആരാധകര് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ലോകകപ്പിന് മുന്പായുള്ള ന്യൂസിലന്ഡ് പരമ്പരയില് തിലക് വര്മയുടെ അഭാവത്തില് ഇഷാന് കിഷനായിരുന്നു മൂന്നാമനായി ഇറങ്ങിയിരുന്നത്. നിലവില് ഓപ്പണിങ്ങില് ഇഷാന് മികച്ച ഫോമിലുള്ളതിനാല് ഇഷാനെ ടീം ഓപ്പണറായി തന്നെ നിലനിര്ത്താനാണ് സാധ്യത. അതേസമയം ഇടം കൈ- വലം കൈ കോമ്പിനേഷന് ടീം കണക്കിലെടുത്താന് സഞ്ജു തന്നെ ഓപ്പണറാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ടൂര്ണമെന്റില് ഇതുവരെ നമീബിയക്കെതിരെ മാത്രമാണ് സഞ്ജുവിന് അവസരം ലഭിച്ചത്. അന്ന് 8 പന്തില് 22 റണ്സെടുത്ത് താരം തിളങ്ങിയിരുന്നു.