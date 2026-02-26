സൂപ്പർ 8 നിർണായക പോരാട്ടത്തിൽ ആശങ്ക വേണ്ട: തിലക് വർമ്മക്കും അഭിഷേക് ശർമ്മക്കും പിന്തുണയുമായി ബാറ്റിംഗ് കോച്ച് സിതാംശു കോടക്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 26 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:46 IST)
ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പര് 8 ഘട്ടത്തില് സിംബാബ്വെയെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യന് ടീമില് യുവ ബാറ്റര്മാരായ തിലക് വര്മയേയും അഭിഷേക് ശര്മ്മയേയും പിന്തുണച്ച് ഇന്ത്യന് ബാറ്റിംഗ് പരിശീലകന് സീതാന്ശു കോടക്. ഇരു താരങ്ങളുടെയും മോശം പ്രകടനങ്ങളില് ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് സിതാംശു വ്യക്തമാക്കി. സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരെ ഇന്ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സൂപ്പര് 8 മത്സരത്തില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വമ്പന് വിജയം വേണമെന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യന് ബാറ്റിംഗ് പരിശീലകന് മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്.
ടൂര്ണമെന്റില് അഭിഷേക് ശര്മ്മ പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനാവാതെ പോയത് തുടക്കത്തിലുണ്ടായ ബുദ്ധുമുട്ടുകള് കൊണ്ടാണ്. അസുഖമുണ്ടായത് അഭിഷേകിന്റെ റിഥം നഷ്ടപ്പെടുത്തി. എന്നാല് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ റണ്സ് കണ്ടെത്താന് അഭിഷേകിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കളിക്കാരനെ അമിതമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചടിയാകും. ആത്മവിശ്വാസം നിലനിര്ത്താനാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ടി20 ലോകകപ്പില് ഇതുവരെ കളിച്ച
നാല് മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് വെറും 15 റണ്സ് മാത്രമാണ് അഭിഷേക് നേടിയത്. എന്നിരുന്നാലും താരം വേഗത്തില് ഫോമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെന്നാണ് ടീം വിശ്വസിക്കുന്നത്. തിലക് വര്മയെ പറ്റിയും ടീമിന് ആശങ്കകളില്ലെന്ന് കോടക് വ്യക്തമാക്കി. ചെറിയ മാറ്റങ്ങള് വരുത്തിയാല് സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് അടക്കം മെച്ചപ്പെടുത്താന് തിലകിനാവുമെന്നും സിതാംശു കോടക് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം എതിരാളികള് ഇടം കയ്യന്മാര് നിറഞ്ഞ ഇന്ത്യന് ടോപ് ഓര്ഡറിനെ ഓഫ് സ്പിന് ആക്രമണം നടത്തി പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് ടീം ബാലന്സിനെ ബാധിച്ചതിനാല് ടോപ് ഓര്ഡറില് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയും ഇന്ത്യന് ബാറ്റിംഗ് പരിശീലകന് പറഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തില് വിക്കറ്റ് കീപ്പര് ബാറ്ററായ സഞ്ജു സാംസണ് ടീമിലെത്താന് സാധ്യതയേറെയാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ടീം പ്രതിരോധാത്മക ശൈലിയിലേക്ക് മാറില്ലെന്നും ആക്രമണാത്മക ക്രിക്കറ്റ് തുടരുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന തന്ത്രമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവര്ത്തിച്ചു.
സെമിഫൈനല് സാധ്യത നിലനിര്ത്താന് ഇന്ത്യക്ക് ശേഷിക്കുന്ന സൂപ്പര് 8 മത്സരങ്ങള് ജയിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായതിനാല് സിംബാബ്വെയെതിരായ മത്സരം നിര്ണായകമാണ്. ഇതിനിടെ അടിയന്തിര സാഹചര്യം കാരണം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ റിങ്കു സിംഗ് ടീമില് തിരിച്ചെത്തിയതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.