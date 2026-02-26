വ്യാഴം, 26 ഫെബ്രുവരി 2026
Abhishek Sharma : ഈ ബഹളങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, എതിരാളിയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ മനസിലാക്കു, അഭിഷേകിന് ഉപദേശവുമായി ഡുപ്ലസിസ്

ടി20 ലോകകപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ മുന്‍പ് കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നു അഭിഷേക്.

രേണുക വേണു| Last Modified വ്യാഴം, 26 ഫെബ്രുവരി 2026 (11:17 IST)
ടി20 ലോകകപ്പില്‍ മോശം ഫോമിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണിംഗ് താരം അഭിഷേക് ശര്‍മയ്ക്ക് ഉപദേശവുമായി മുന്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ക്യാപ്റ്റനായ ഫാഫ് ഡുപ്ലെസിസ്. എതിര്‍ടീമുകള്‍ തന്നെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങള്‍ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തെ ബഹളങ്ങള്‍ അവഗണിച്ച് സ്വന്തം ശക്തിയില്‍ നിന്ന് കൊണ്ട് കളിക്കാനാണ് ഡുപ്ലെസിസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

ടി20 ലോകകപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ മുന്‍പ് കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നു അഭിഷേക്. എന്നാല്‍ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ കളിച്ച 4 ഇന്നിങ്ങ്‌സുകളില്‍ നിന്ന് 15 റണ്‍സ് മാത്രമെ ഇതിനകം അഭിഷേകിന് നേടാനായിട്ടുള്ളു. ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങളിലും റണ്‍സൊന്നും നേടാനാവാതെയിരുന്ന അഭിഷേക് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെയാണ് തന്റെ അക്കൗണ്ട് തുറന്നത്. സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരായ നിര്‍ണായകമത്സരത്തിലും അഭിഷേക് തന്നെയാകും ഇന്നിങ്ങ്‌സ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക.

അഭിഷേകിനെതിരെ ഓഫ് സൈഡ് ഡീപ് പോയന്റുകളില്‍ ഫീല്‍ഡര്‍മാരെ നിര്‍ത്തിയാണ് എതിരാളികള്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തുന്നതെന്ന് ഡുപ്ലെസിസ് പറയുന്നു. കൂടാതെ വേഗത്തിലുള്ള പന്തുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അഭിഷേകിന് എക്‌സ്ട്രാ പേസ് ബൗളര്‍മാര്‍ സമ്മാനിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഓരോ ടീമും അഭിഷേകിന്റെ ദൗര്‍ബല്യങ്ങള്‍ മുതലെടുക്കുകയാണ്. ബാറ്റിംഗിന് ക്രീസിലെത്തുമ്പോള്‍ എതിരാളിയുടെ ഫീല്‍ഡ് മനസിലാക്കി കളിക്കുകയാണ് അഭിഷേക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡുപ്ലെസിസ് പറയുന്നു. ബൗണ്ടറി നേടണോ സിംഗിളോ ഡബിളോ നേടണോ എന്നതെല്ലാം ബാറ്ററുടെ തീരുമാനമാണ്.

ടീം സ്ലോ ബോള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ ചെയ്യുന്നത് ക്രീസ് വിട്ട് ഇറങ്ങുക എന്നതാണ്. ഡൗണ്‍ ദ ട്രാക്ക് ചെന്നാല്‍ ആ ബോളിന് പേസുണ്ടാകും. അല്ലെങ്കില്‍ പന്ത് വരുന്നതും കാത്ത് നില്‍ക്കും. കൈകള്‍ പന്തിന് മുന്നില്‍ പോകാതെ സൂക്ഷിക്കും. ഇപ്പോള്‍ എല്ലാവരും അഭിഷേകിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണ്. 50 കോച്ചുകള്‍ക്ക് ആയിരം അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാകും. ഇതൊരു ബുദ്ധുമുട്ടേറിയ അവസ്ഥയാണ്. ഒന്നോ രണ്ടോ ഇന്നിങ്ങ്‌സുകള്‍ കൂടി നല്‍കു. അഭിഷേക് തിരിച്ചുവരും. ഈ ലോകകപ്പില്‍ തന്നെ അഭിഷേക് മികച്ച ഇന്നിങ്ങ്‌സ് കളിക്കും ഡുപ്ലെസിസ് പറയുന്നു.




