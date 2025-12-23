സ്മിത്ത് ക്യാപ്റ്റനായി തിരിച്ചെത്തും, ബോക്സിംഗ് ഡേ ടെസ്റ്റിൽ ലിയോണും കമ്മിൻസും പുറത്ത്

അഭിറാം മനോഹർ|
ആഷസ് പരമ്പരയിലെ നാലാം ടെസ്റ്റിന് മുന്പ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി പാറ്റ് കമ്മിന്സിന്റെയും സ്പിന്നര് നഥാന് ലിയോണിന്റെയും പരിക്ക്. മൂന്നാം ടെസ്റ്റില് കളിച്ച ഇരുതാരങ്ങളും ഡിസംബര് 26ന് മെല്ബണില് നടക്കുന്ന ബോക്സിംഗ് ഡേ ടെസ്റ്റില് കളിക്കില്ല. ഇവര്ക്ക് പകരക്കാരായി ജേ റിച്ചാര്ഡ്സണെയും സ്പിന്നര് ടോഡ് മര്ഫിയേയും ടീമില് ഉള്പ്പെടുത്തി.
അസുഖബാധിതനായി മൂന്നാം ടെസ്റ്റില് നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന മുന് നായകന് സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് നാലാം ടെസ്റ്റില് കമ്മിന്സിന് പകരം നായകനാകും. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ 3 ടെസ്റ്റുകളും ജയിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ ആഷസ് കിരീടം നിലനിര്ത്തിയിരുന്നു. പരിക്ക് മൂലം കമ്മിന്സ് കളിക്കാതിരുന്നപ്പോള് സ്റ്റീവ് സ്മിത്തായിരുന്നു ആദ്യ 2 ടെസ്റ്റുകളിലും ഓസീസിനെ നയിച്ചത്.