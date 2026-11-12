നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഗെയ്ക്വാദും ഇഷാനും പ്ലേയിങ് ഇലവനിലേക്ക്; നാലാം ഏകദിനം നാളെ
Shreyas Iyer and Gautam Gambhir
ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് ഏകദിന പരമ്പരയിലെ നാലാം മത്സരം നവംബർ 13 വെള്ളിയാഴ്ച (നാളെ) ബേ ഓവലിൽ നടക്കും. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര ഇപ്പോൾ 2-0 എന്ന നിലയിലാണ്. മൂന്നാം മത്സരം മഴമൂലം പൂർണമായും ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ് വർക്കിലും സോണി ലിവ് ആപ്പിലും മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം കാണാം.
ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഏകദിന നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലും വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ കെ.എൽ.രാഹുലും നാലും അഞ്ചും ഏകദിനങ്ങൾ കളിക്കില്ല. ശ്രേയസ് അയ്യരാണ് ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് കളികളിൽ ടീമിനെ നയിക്കുക.
ഗില്ലിന് പകരം ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങും. ഇഷാൻ കിഷൻ ആയിരിക്കും വിക്കറ്റ് കീപ്പർ. ഇഷാൻ ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഗെയ്ക്വാദ് നാലാമത് ഇറങ്ങി ശ്രേയസ് അയ്യർ അഞ്ചാം നമ്പറിൽ കളിക്കും.
സാധ്യത ഇലവൻ: രോഹിത് ശർമ, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്, വിരാട് കാലി, ഇഷാൻ കിഷൻ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, നമാൻ ധിർ, അക്സർ പട്ടേൽ, അക്വിബ് നബി, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, അർഷ്ദീപ് സിങ് Also Read: 'നിനക്കിപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻസി വേണ്ടേ? വാശിയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചോ?'; ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യക്കെതിരെ മുംബൈ ആരാധകർ