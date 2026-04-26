ക്ഷമിക്കാം, എന്നാൽ ഒന്നും മറക്കാനാവില്ലല്ലോ, സ്ലാപ് ഗേറ്റ് സംഭവം പരസ്യമാക്കി ഹർഭജൻ കാശുണ്ടാക്കി, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തെന്ന് ശ്രീശാന്ത്

കാലമെത്ര കടന്നുപോയാലും ചില മുറിവുകള് മനസ്സില് എന്നും നീറിപ്പുകഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും. 2008-ലെ ആ ഐപിഎല് രാത്രിയില് മൈതാനമധ്യത്തില് വെച്ച് ഹര്ഭജന് സിംഗിന്റെ കയ്യില് നിന്നും അടിയേറ്റ ആ നിമിഷം ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിനേല്പ്പിച്ച കളങ്കം വലുതാണ്. മലയാളി താരമായ എസ് ശ്രീശാന്തിന്റെ കരിയറിലെ കറുത്ത അദ്ധ്യായമായി ഇത് മാറി. ഈ സംഭവത്തിന്റെ പേരില് പിന്നീട് ഹര്ഭജന് മാപ്പ് പറഞ്ഞെങ്കിലും 2008ലുണ്ടായ ഈ വിവാദം ഇനിയും കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല.
പഞ്ചാബ്- മുംബൈ മത്സരത്തിനിടെയുണ്ടായ സ്ലാപ് ഗേറ്റ് വിവാദത്തിന് പുതിയ അദ്ധ്യായം തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ശ്രീശാന്ത്. തന്റെ മനസ്സിനെയും കരിയറിനെയും മുറിപ്പെടുത്തിയ സംഭവമായിരുന്നു ഇതെന്ന് ശ്രീശാന്ത് അടുത്തിടെ നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് പറയുന്നു. അന്നത്തെ സംഭവത്തില് പലപ്പോഴായി മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് മുന്നില് മാപ്പ് പറഞ്ഞ ഹര്ഭജന് സിംഗ് ആ സംഭവം പരസ്യമാക്കി അതില് നിന്ന് ഒരു കോടിയോളം വരുമാനം നേടിയെന്നും ആ പരസ്യം പങ്കുവെയ്ക്കാന് തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നുമാണ് ശ്രീശാന്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്. അടുത്തിടെ വരെ ഞങ്ങള് തമ്മില് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാ ആ സംഭവം പരസ്യമാക്കി ഹര്ഭജന് ഒരു കോടിയോളം സമ്പാദിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് ആ പരസ്യം ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് സ്റ്റോറിയായി ഇടാന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാന് ക്ഷമിക്കും, പക്ഷേ ഒന്നും മറക്കില്ല. ഒരാള് നിങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്താല് അത് ക്ഷമിക്കാം, എന്നാല് മറക്കരുത്. മറന്നാല് അവരത് ആവര്ത്തിക്കും. അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഹര്ഭജന്. ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു.
പരസ്യമായി ഹര്ഭജന് കാണിക്കുന്ന സൗഹൃദം വെറും പ്രകടനമാണെന്നും ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഹര്ഭജനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തെന്നും ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു. അശ്വിനുമായുള്ള ഒരു അഭിമുഖത്തില് പോലും എന്റെ മകളെ പറ്റി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടു. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോള് അദ്ദേഹം വലിയ ആളാണെന്ന് ആളുകള്ക്ക് തോന്നും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം വെറും അഭിനയമാണ്. ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു.