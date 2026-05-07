വ്യാഴം, 7 മെയ് 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

ആദ്യം ഐപിഎൽ, എന്നിട്ടാകാം പാകിസ്ഥാൻ പര്യടനം, താരങ്ങളെ ഐപിഎല്ലിൽ തുടരാൻ അനുവദിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ

Australia
ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified വ്യാഴം, 7 മെയ് 2026 (19:49 IST)
ഐപിഎല്‍ സീസണിലെ നിര്‍ണായക പ്ലേ ഓഫ് മത്സരങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ഓസീസ് താരങ്ങള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കി ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ. പാകിസ്ഥാനുമായി നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കായി താരങ്ങള്‍ ഐപിഎല്‍ പാതിവഴിയില്‍ ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയയാണ് വ്യക്തമാക്കിയത്. മെയ് 30 മുതല്‍ ജൂണ്‍ 4 വരെ 3 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ഏകദിന പരമ്പരയാണ് ഓസീസ് കളിക്കുന്നത്. ഐപിഎല്ലിലെ നിര്‍ണായക പ്ലേ ഓഫ് മത്സരങ്ങള്‍ ഇതേസമയം നടക്കുന്നതില്‍ പാറ്റ് കമ്മിന്‍സ്, ട്രാവിസ് ഹെഡ് അടക്കമുള്ള താരങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ചോദ്യചിഹ്നമായിരുന്നു.

ഐപിഎല്ലില്‍ കളിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടോളം ഓസീസ് താരങ്ങള്‍ ഇതോടെ ഐപിഎല്‍ തീരും വരെ ഇന്ത്യയില്‍ തുടരും. മെയ് 30, ജൂണ്‍ 2, ജൂണ്‍ 4 തീയതികളിലാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ മത്സരങ്ങള്‍. മെയ് 31നാണ് ഐപിഎല്‍ ഫൈനല്‍ മത്സരം. ഐപിഎല്‍ പ്ലേ ഓഫിലുള്ള താരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കികൊണ്ടുള്ള ടീമിനെയാകും ഓസീസ് പരമ്പരയ്ക്കായി ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ പ്രഖ്യാപിക്കുക.

നിലവില്‍ പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ മുന്നിലുള്ള സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ്, റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ടീമുകള്‍ക്കാകും ഈ തീരുമാനം ഏറ്റവും സഹായകമാവുക. പാറ്റ് കമ്മിന്‍സ്, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ടിം ഡേവിഡ്, ജോഷ് ഹേസല്‍വുഡ് തുടങ്ങിയ താരങ്ങളാണ് ഇരു ടീമുകളിലുമായി കളിക്കുന്നത്.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :