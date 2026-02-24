ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026
സൂപ്പർ എയിറ്റിൽ ഇന്ന് പാകിസ്താൻ-ഇംഗ്ലണ്ട് പോരാട്ടം, മഴ വില്ലനാകുമോ?, പാകിസ്ഥാന് നിർണായകം

മത്സരദിവസം പല്ലെക്കലെയില്‍ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:54 IST)
പല്ലെക്കലെ: ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ ആവേശകരമായ സൂപ്പര്‍ 8 പോരാട്ടത്തില്‍ മുന്‍ ചാമ്പ്യന്‍മാരായ പാകിസ്താനും ഇംഗ്ലണ്ടും ഇന്ന് നേര്‍ക്കുനേര്‍. പല്ലെക്കലെ അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സമയം രാത്രി ഏഴ് മണി മുതലാണ് മത്സരം. സെമി ഫൈനല്‍ സാധ്യതകള്‍ സജീവമാക്കി നിര്‍ത്താന്‍ ഇരുടീമുകള്‍ക്കും ഇന്നത്തെ വിജയം അനിവാര്യമാണ്.

മത്സരദിവസം പല്ലെക്കലെയില്‍ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. വൈകുന്നേരത്തോടെ ആകാശം മേഘാവൃതമാകാനും ഇടയ്ക്കിടെ മഴ പെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നേരത്തെ ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരെയുള്ള പാകിസ്താന്റെ ആദ്യ സൂപ്പര്‍ എയിറ്റ് മത്സരം മഴ കാരണം ഒരു പന്ത് പോലും എറിയാനാകാതെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. സമാനമായ സാഹചര്യം ഇന്നും ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ പോയിന്റുകള്‍ പങ്കുവെക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇരുടീമുകള്‍ക്കും തിരിച്ചടിയാകും.

ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ശ്രീലങ്കയെ തകര്‍ത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇറങ്ങുന്നത്. നിലവില്‍ മികച്ച റണ്‍റേറ്റുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഇന്ന് വിജയിക്കാനായാല്‍ സെമിയിലേക്കുള്ള ദൂരം കുറയും. മറുവശത്ത്, മഴ കാരണം ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ പോയിന്റ് നഷ്ടമായ പാകിസ്താന് ഇന്ന് വിജയം അത്യാവശ്യമാണ്. സൂപ്പര്‍ 8ല്‍ ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങള്‍ തോല്‍ക്കുന്നത് പാകിസ്താന്റെ ടൂര്‍ണമെന്റിലെ നിലനില്‍പ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കും.

ബാറ്റിംഗില്‍ മികച്ച ഫോമിലുള്ള സാഹിബ്‌സാദ ഫര്‍ഹാനിലാണ് പാക് നിരയുടെ പ്രതീക്ഷ. ഒപ്പം നായകന്‍ സല്‍മാന്‍ അലി ആഗയുടെയും ഷദാബ് ഖാന്റെയും പ്രകടനം നിര്‍ണ്ണായകമാകും. മറുഭാഗത്ത് ഫില്‍ സാള്‍ട്ട്, ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ തുടങ്ങിയ കരുത്തരുമായാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് എത്തുന്നത്. സ്പിന്നര്‍മാര്‍ക്ക് മുന്‍തൂക്കം ലഭിക്കാവുന്ന പല്ലെക്കലെയിലെ പിച്ചില്‍ മഴ പെയ്താല്‍ ടോസ് നേടുന്ന ടീം ഫീല്‍ഡിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് സാധ്യത.




