ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026
കളിക്കാൻ നിന്നാൽ ഇതിലും വലിയ തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തും, രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്

Donald Trump
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:48 IST)
ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഇറക്കുമതി തീരുവ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് യുഎസ് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചതിന് പിന്നാലെ
വിദേശ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ് രംഗത്ത്. കോടതി വിധിയുടെ മറവില്‍ കളിക്കാന്‍ നിന്നാല്‍ വലിയ തീരുവയും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി. യുഎസിനെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ കോടതിവിധിയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് കളിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ അവര്‍ക്ക് മുന്‍പ് നേരിട്ടതിനേക്കാള്‍ തീരുവയും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും ട്രംപ് സാമൂഹ്യമാധ്യമമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില്‍ കുറിച്ചു.

പ്രസിഡന്റിന്റെ അടിയന്തര അധികാരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാപകമായി താരിഫ് ചുമത്താന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് യുഎസ് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചതിന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ വിദേശ ഉല്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് 10 ശതമാനം ഇറക്കുമതി തീരുവ ചുമത്തികൊണ്ടുള്ള പുതിയ ഉത്തരവില്‍ ട്രംപ് ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇത് 15 ശതമാനമാക്കി ഉയര്‍ത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.


