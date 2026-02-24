ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026
ഇന്ത്യയുടെ അഹങ്കാരമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അടിച്ചൊതുക്കിയത്, സന്തോഷം മാത്രമെന്ന് പാക് മുൻ താരങ്ങൾ

അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ 76 റണ്‍സിന്റെ തോല്‍വിയാണ് ഇന്ത്യ വഴങ്ങിയത്.

രേണുക വേണു| Last Updated: ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:02 IST)
ടി20 ലോകകപ്പിലെ നിര്‍ണായക സൂപ്പര്‍ 8 പോരാട്ടത്തില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോട് ഇന്ത്യ ദയനീയമായി തോല്‍വി ഏറ്റുവാങ്ങിയതിനെ പരിഹസിച്ച് പാകിസ്ഥാന്‍ മുന്‍ താരങ്ങള്‍. ലോക ഒന്നാം നമ്പര്‍ ടീമായ ഇന്ത്യയെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അപമാനിച്ചുവിട്ടതായാണ് മുൻ പാക് സ്പിന്നര്‍ സഖ്‌ലൈന്‍ മുഷ്താഖ് പ്രതികരിച്ചത്. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ 76 റണ്‍സിന്റെ തോല്‍വിയാണ് ഇന്ത്യ വഴങ്ങിയത്.


സത്യം പറഞ്ഞാല്‍ ഇന്ത്യ അഹങ്കാരത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലായിരുന്നു. അവരെ അവിടെ നിന്ന് വലിച്ചിട്ട് അപമാനിച്ചു. അടുത്ത കാലത്തായി ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ അഹങ്കാരവും ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇല്ലാതെയാക്കി. ബാറ്റിംഗിലും ബൗളിങ്ങിലും ഫീല്‍ഡിങ്ങിലുമെല്ലാം മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിയതെന്നും സഖ്‌ലൈന്‍ പറഞ്ഞു. സമ്മര്‍ദ്ദഘട്ടങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്റിംഗ് നിര പതറുമെന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തെളിയിച്ചതായി മുന്‍ പാക് പേസറായ ഷോയ്ബ് അക്തറും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.


ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ എന്നിവര്‍ക്കൊന്നും സമ്മര്‍ദ്ദം അതിജീവിക്കാനായില്ല. ഇന്ത്യ ശക്തമായ ടീമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും നിര്‍ണായക സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ കരുത്തുകാണിക്കാന്‍ പരാജയപ്പെടുന്നുവെന്നും ഹാര്‍ദ്ദിക് ഡെത്ത് ഓവറില്‍ പന്തെറിയാന്‍ അനുയോജ്യനായ ബൗളറല്ലെന്നും അക്തര്‍ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ മിസ്റ്ററി സ്പിന്നറായ വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തി നിറം മങ്ങിയതാണ് ഇന്ത്യയുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ തെറ്റിച്ചതെന്ന് ഉമര്‍ ഗുല്‍ നിരീക്ഷിച്ചു.


