India vs New Zealand, 2nd Test: ആകാശ് ദീപിന് അഞ്ച് വിക്കറ്റ്; ന്യൂസിലൻഡ് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 356 ന് ഓൾഔട്ട്
India vs New Zealand
India vs New Zealand, 2nd Test: ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ആതിഥേയരായ ന്യൂസിലൻഡ് 356 ന് ഓൾഔട്ട്. 246/5 എന്ന നിലയിൽ രണ്ടാം ദിനം ബാറ്റിങ് പുനഃരാരംഭിച്ച ന്യൂസിലൻഡ് ശേഷിക്കുന്ന അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ കൊണ്ട് 110 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ടോം ബ്ലണ്ടൽ 211 പന്തിൽ 89 റൺസെടുത്ത് കിവീസിന്റെ ടോപ് സ്കോററായി. ടോം ലാതം 128 പന്തിൽ 59 റൺസെടുത്തു. ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് (67 പന്തിൽ 36), ഡെവൻ കോൺവെ (79 പന്തിൽ 31), ഡാരിൽ മിച്ചൽ (74 പന്തിൽ 31), നഥാൻ സ്മിത്ത് (45 പന്തിൽ 26) എന്നിവരുടെ സംഭാവനകളും കിവീസിന്റെ ടോട്ടലിൽ നിർണായകമായി.
ഇന്ത്യക്കായി ആകാശ് ദീപ് 31.3 ഓവറിൽ 99 റൺസ് വഴങ്ങി അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. അൻഷുൽ കംബോജിനും ഗുർനൂർ ബ്രാറിനും രണ്ട് വീതം വിക്കറ്റുകൾ. വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. ജസ്പ്രിത് ബുംറയ്ക്ക് വിക്കറ്റൊന്നും ഇല്ല. Also Read: ലക്ഷ്യം ആറാം കിരീടവും യാത്രയയപ്പും; മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ രോഹിത് നയിക്കും