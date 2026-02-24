അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:36 IST)
ടി20 ലോകകപ്പിലെ സൂപ്പര് എട്ടില് സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തില് 107 റണ്സിന്റെ വമ്പന് വിജയവുമായി വെസ്റ്റിന്ഡീസ്. മുംബൈ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തില് നടന്ന മത്സരത്തില് ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ വിന്ഡീസ് നിശ്ചിത ഓവറില് 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 254 റണ്സാണ് നേടിയത്. 34 പന്തില് 85 റണ്സെടുത്ത ഷിമ്രോണ് ഹെറ്റ്മെയറും 35 പന്തില് 59 റണ്സെടുത്ത റോവ്മന് പവലിന്റെയും അര്ധസെഞ്ചുറി പ്രകടനങ്ങളാണ് വിന്ഡീസിനെ കൂറ്റന് സ്കോറിലെത്തിച്ചത്. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ സിംബാബ്വെ 17.4 ഓവറില് 147 റണ്സിന് പുറത്തായി. വിന്ഡീസിന് വേണ്ടി ഗുഡകേഷ് മോട്ടി നാലും അകെയ്ല് ഹൊസൈന് മൂന്നും വിക്കറ്റെടുത്തു. ലോകകപ്പില് സിംബാബ്വെയുടെ ആദ്യ തോല്വിയാണിത്.
21 പന്തില് 43 റണ്സെടുത്ത ബ്രാഡ് ഇവാന്സാണ് സിംബാബ്വെയുടെ ടോപ് സ്കോറര്. ഡിയോണ് മ്യേര്സ് 28, സിക്കന്ദര് റാസ(27) എന്നിവരും വിന്ഡീസിനായി പൊരുതി. ഇവാന്സിന്റെ ഇന്നിങ്ങ്സാണ് വമ്പന് നാണക്കേടില് നിന്നും സിംബാബ്വെയെ രക്ഷിച്ചത്.
നേരത്തെ ഓപ്പണര്മാരായ ബ്രന്ഡന് കിംഗ്, ഷായ് ഹോപ്പ് എന്നിവരെ തുടക്കത്തില് തന്നെ വിന്ഡീസിന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല് പിന്നീട് ക്രീസില് ഒന്നിച്ച റൊവ്മന് പവല്- ഹെറ്റ്മെയര് കൂട്ടുക്കെട്ട് 52 പന്തില് നിന്നും 122 റണ്സാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. 7 വീതം സിക്സും ഫോറും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഹെറ്റ്മെയറുടെ ഇന്നിങ്ങ്സ്. അവസാന ഓവറുകളില് ഷെര്ഫാനെ റുതര്ഫോര്ഡും (13 പന്തില് 31*), റോമരിയോ ഷെപ്പേര്ഡും (10 പന്തില് 21), ജേസണ് ഹോള്ഡര് (4 പന്തില് 13) എന്നിവരും വിന്ഡീസിനായി തിളങ്ങി.