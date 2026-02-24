ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026
അടിച്ചിട്ടത് സിംബാബ്‌വയെ ആണെങ്കിലും വെൻ്റിലേറ്ററിലായത് ഇന്ത്യ, 2 കളി ജയിച്ചാൽ മാത്രം പോര, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ജയിക്കണം

വിന്‍ഡീസ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തോല്‍പ്പിച്ചാല്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് രാവന്തിയോളം പണിയെടുക്കേണ്ടതായി വരും.

Last Modified ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026 (09:18 IST)
കപ്പ് കേക്ക് തിന്നാനെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ കൊണ്ടാകു എന്ന് പരസ്യം ചെയ്തവര്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ജയിക്കാനായി പ്രാര്‍ഥിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ടി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പര്‍ എട്ടിലെ ആദ്യ പോരാട്ടങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ സംഭവിക്കുന്നത്. സിംബാബ്വയെ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് അടിച്ചൊതുക്കി 107 റണ്‍സിന്റെ വമ്പന്‍ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയതോടെ അടികൊണ്ടത് സിംബാബ്വയ്ക്ക് ആണെങ്കിലും വെന്റിലേറ്ററിലായത് ഇന്ത്യയാണ്.

ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റ് ചെയ്ത വിന്‍ഡീസ് ഷിമ്രോണ്‍ ഹെറ്റ്‌മെയറുടെയും റൊവ്മന്‍ പവലിന്റെയും വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗ് കരുത്തില്‍ 254 റണ്‍സാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ സിംബാബ്വെ 17.4 ഓവറില്‍ 147 റണ്‍സിന് ഓളൗട്ടാവുകയും ചെയ്തു. വമ്പന്‍ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയതോടെ +5.350 റണ്‍റേറ്റാണ് വിന്‍ഡീസിനുള്ളത്. ആദ്യമത്സരം തോറ്റ ഇന്ത്യയുടെ റണ്‍റേറ്റ് -3.800 ഇതോടെ വരാനിരിക്കുന്ന 2 മത്സരങ്ങളിലും വമ്പന്‍ വിജയങ്ങള്‍ വേണമെന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ത്യ.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് തോല്‍പ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാല്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സെമിയില്‍ കയറണമെങ്കില്‍ ഇനിയുള്ള 2 മത്സരങ്ങളിലും വമ്പന്‍ വിജയങ്ങള്‍ തന്നെ വേണ്ടിവരും. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ 2 മത്സരങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യ വിജയിക്കുകയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഒരു മത്സരത്തിലും തോല്‍ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താല്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ സെമിയിലെത്താം. എന്നാല്‍ വിന്‍ഡീസ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തോല്‍പ്പിച്ചാല്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് രാവന്തിയോളം പണിയെടുക്കേണ്ടതായി വരും.

ചെന്നൈയില്‍ സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ മാര്‍ജിനില്‍ വിജയിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാല്‍ പരമ്പരാഗതമായി സ്പിന്നിനെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചില്‍ സിക്കന്ദര്‍ റാസ അടക്കമുള്ള സ്പിന്നര്‍മാര്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയാകും. സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരെ വിജയിച്ചാല്‍ തന്നെ വിന്‍ഡീസിനെ മറികടക്കുക ഇന്ത്യയ്ക്ക് കനത്ത വെല്ലുവിളിയാകും. ഗുഡകേഷ് മോട്ടി, അകെയ്ല്‍ ഹുസൈന്‍ തുടങ്ങിയ സ്പിന്നര്‍മാര്‍ ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്റിംഗിനെ വെല്ലുവിളിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. സ്പിന്നിനെ തച്ചൊടിക്കാന്‍ കരുത്തുള്ള കരീബിയന്‍ ബാറ്റിംഗ് കരുത്തും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കും



