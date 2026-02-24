ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026
മോനെ ബാലകൃഷ്ണാ... ഇങ്ങനെ കളിച്ചാ മതിയാ?, ബസ്സിനുള്ളിൽ വെച്ച് അഭിഷേകിനെ നിർത്തിപൊരിച്ച് ഗംഭീർ : വീഡിയോ

ഫെബ്രുവരി 26ന് ചെന്നൈയിലെ എം എ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരം ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിര്‍ണായകമാണ്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:51 IST)
സൂപ്പര്‍ 8 ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യമത്സരത്തില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോടേറ്റ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ അഴിച്ചുപണികള്‍ക്ക് സാധ്യത. ടീമിന്റെ മോശം പ്രകടനത്തില്‍ ക്രിക്കറ്റ് നിരീക്ഷകരും ആരാധകരുമെല്ലാം ഒരുപോലെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നതിനിടെ മത്സരശേഷം ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണിംഗ് താരം അഭിഷേക് ശര്‍മയുമായി ഇന്ത്യന്‍ പരിശീലകന്‍ ഗൗതം ഗംഭീര്‍ സംസാരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി.

തിങ്കളാഴ്ച ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഇറങ്ങിയ ശേഷം താരങ്ങള്‍ ടീം ബസിലേക്ക് കയറുന്നതിനിടെയാണ് ടീം ബസില്‍ വെച്ച് ഗംഭീര്‍ അഭിഷേക് ശര്‍മയോട് അതീവ ഗൗരവത്തോടെ സംസാരിച്ചത്. ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് നിരന്തരമായി അവസരങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടും ഫോമിലേക്ക് ഉയരാനാകാത്ത അഭിഷേകിന് വ്യക്തമായ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഗംഭീര്‍ നല്‍കുന്നതായാണ് ദൃശ്യങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങളിലും പൂജ്യനായി മടങ്ങിയ അഭിഷേക് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ ടീം വലിയ സ്‌കോര്‍ പിന്തുടരുന്നതിനിടെ സ്ലോഗിംഗിന് ശ്രമിച്ച് 15 റണ്‍സിന് പുറത്തായിരുന്നു. ഇതോടെ മത്സരഗതി നോക്കാതെയുള്ള അഭിഷേകിന്റെ മോശം സമീപനത്തിനെതിരെ വലിയ തോതില്‍ വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗംഭീര്‍ താരവുമായി സാഹചര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തത്. നിലവില്‍ ടോപ് ഓര്‍ഡറില്‍ അഭിഷേക് ശര്‍മ, തിലക് വര്‍മ എന്നിവര്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കായി റണ്‍സ് കണ്ടെത്താന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്.

ഫെബ്രുവരി 26ന് ചെന്നൈയിലെ എം എ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരം ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിര്‍ണായകമാണ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യ നിര്‍ണായകമാറ്റങ്ങള്‍ നടത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ തിലക് വര്‍മയ്ക്ക് പകരം സഞ്ജു സാംസണ്‍ ടീമില്‍ ഇടം പിടിക്കാന്‍ സാധ്യതയേറെയാണ്.



