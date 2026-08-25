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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Tuesday, 25 August 2026 (09:06 IST)

India vs Sri Lanka, 2nd Test: റൺമല താണ്ടാൻ ശ്രീലങ്ക പാടുപെടും; ശേഷിക്കുന്നത് എട്ട് വിക്കറ്റുകൾ !

India vs Sri Lanka, India vs Sri Lanka 2nd Test Day 2 Score Card, India Sri Lanka Test Series
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (09:10 IST)
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India vs Sri Lanka 2nd Test

India vs Sri Lanka, 2nd Test: ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്നിങ്‌സ് ജയം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് സ്‌കോറായ 503 നെതിരെ ശ്രീലങ്ക ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സിൽ എട്ട് റൺസെടുക്കുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായ നിലയിലാണ്. 
 
ഇനിയും വേണം 495 റൺസ് 
 
എട്ട് വിക്കറ്റുകൾ ശേഷിക്കെ ശ്രീലങ്ക 495 റൺസ് അകലെയാണ്. അഞ്ച് റൺസുമായി കമിൽ മിശ്ര ക്രീസിലുണ്ട്. ലഹിരു ഉദര (ഒന്ന്), പ്രഭാത് ജയസൂര്യ (രണ്ട്) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകൾ ആതിഥേയർക്ക് നഷ്ടമായി. 
 
ഇന്നിങ്‌സ് ജയം ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം 
 
ഇന്നിങ്‌സ് ജയമാണ് ഇന്ത്യ കൊളംബോ ടെസ്റ്റിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ സാധ്യത നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്നിങ്‌സ് ജയം ഗുണം ചെയ്യും. ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സിൽ ശ്രീലങ്കയെ 200 റൺസിൽ താഴെ ഓൾഔട്ട് ആക്കുകയായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം. പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയും മാനവ് സുതാറുമാണ് ഇന്ത്യക്കായി വിക്കറ്റുകൾ നേടിയിരിക്കുന്നത്. 
 
സ്‌കോർ ബോർഡ് 
 
ഇന്ത്യ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 503 ന് ഡിക്ലയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ (193 പന്തിൽ 117), ധ്രുവ് ജുറൽ (177 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 115) എന്നിവർ ഇന്ത്യക്കായി സെഞ്ചുറി നേടി. റിഷഭ് പന്ത് 89 പന്തിൽ 63 റൺസെടുത്തു. യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ (45), രവീന്ദ്ര ജഡേജ (43) എന്നിവരും തിളങ്ങി. Also Read: Jeeva Joseph and Aparna Thomas Divorce: അത് വെറും ഗോസിപ്പല്ല ! വേർപിരിഞ്ഞെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ജീവയും അപർണയും
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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