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  4. Jaiswal Sledges Dickwella India vs Sri lanka 1st Test
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (16:26 IST)

'നീയൊരു സിക്‌സ് അടിക്ക്, ഞാൻ ഐപിഎലിൽ കളിപ്പിക്കാം'; ജയ്‌സ്വാളിന്റെ സ്ലെഡ്ജിങ്ങിന് പിന്നാലെ വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ശ്രീലങ്കൻ താരം (വീഡിയോ)

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Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (16:45 IST)
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Jaiswal Sledges Dickwella

സ്ലെഡ്ജിങ്ങിന് പേരുകേട്ട യുവതാരമാണ് ഇന്ത്യയുടെ യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ. ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ അഞ്ചാം ദിനം ജയ്‌സ്വാളിന്റെ സ്ലെഡ്ജിങ് ഇന്ത്യക്ക് വലിയ ഗുണമായി. ജയ്‌സ്വാളിന്റെ വെല്ലുവിളിയിൽ പ്രകോപിതനായി ശ്രീലങ്കൻ താരത്തിന്റെ വിലപ്പെട്ട വിക്കറ്റാണ് ഗല്ലെയിൽ വീണത്. 
 
ജയ്‌സ്വാളിന്റെ 'ട്രിക്ക്' 
 
ശ്രീലങ്കയുടെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ ഇന്ത്യയുടെ 60-ാം ഓവർ എറിയാൻ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ എത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം. ശ്രീലങ്കയുടെ നിരോഷൻ ഡിക്ക് വെല്ലയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ക്രീസിൽ. ഇതിനിടെ ഡിക്ക് വെല്ലയുടെ അടുത്തെത്തി ജയ്‌സ്വാൾ വെല്ലുവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. 
 
'കമോൺ, ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സിൽ ചില ഷോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ...അതുപോലെ കളിക്കൂ. ഞങ്ങൾ കാണട്ടെ..' എന്ന് ജയ്‌സ്വാൾ പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടി ബൗണ്ടറി നേടൂ എന്നും ജയ്‌സ്വാൾ വെല്ലുവിളിച്ചു. തുടർച്ചയായി ഡിക്ക് വെല്ലയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ താരം. 
 
' ദാ അങ്ങോട്ട് അടിക്കൂ. നിനക്ക് അതിനുള്ള ശക്തിയില്ലേ? ഞാൻ കാണട്ടെ,' ജയ്‌സ്വാൾ പറഞ്ഞു. 
ഡിക്ക് വെല്ലയുടെ മറുപടി 
 
ജയ്‌സ്വാളിന്റെ സ്ലെഡ്ജിങ്ങിൽ ഡിക്ക് വെല്ല ആദ്യം പ്രകോപിതനായില്ല. പരമാവധി ക്ഷമയോടെ നിന്നു. 'എന്നെ ഐപിഎൽ കളിപ്പിക്കുമോ? എങ്കിൽ ഞാൻ ബൗണ്ടറി നേടാം' എന്ന് ഡിക്ക് വെല്ല രസകരമായി ജയ്‌സ്വാളിന് മറുപടി നൽകി. 'ഉറപ്പായും കളിപ്പിക്കാം, നീ അടിക്കൂ' എന്നായി ജയ്‌സ്വാൾ. തുടർന്ന് ബൗണ്ടറി നേടാൻ ഡിക്ക് വെല്ല ശ്രമിക്കുകയും പുറത്താകുകയും ചെയ്തു. 
 
ഡിക്ക് വെല്ലയുടെ വിക്കറ്റ് 
 
17 പന്തിൽ 10 റൺസെടുത്ത ഡിക്ക് വെല്ലയെ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ പുറത്താക്കി. കീപ്പർ റിഷഭ് പന്തിന്റെ കൈകളിൽ എത്തുകയായിരുന്നു ഡിക്ക് വെല്ല. ആക്രമിച്ചു കളിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് വിക്കറ്റ്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സിൽ 115 പന്തിൽ 80 റൺസും ഡിക്ക് വെല്ല നേടി. Also Read: 'ദേ തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം'; കേരളത്തിൽ വീണ്ടും മഴ, ഈ ജില്ലകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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