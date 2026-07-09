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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 9 July 2026 (15:23 IST)

എന്തിനാണ് തിലകിനെ പേസർമാരിൽ നിന്നും ഒളിപ്പിക്കുന്നത്, ഒഴിവാക്കു പകരം സഞ്ജുവിനെ ഇറക്കു: ശ്രീകാന്ത്

Tilak varma
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (15:23 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (15:26 IST)
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ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയില്‍ ഇന്ത്യ തുടര്‍പരാജയം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ടീം മാനേജ്‌മെന്റിനും ഉപനായകനായ തിലക് വര്‍മയ്ക്കുമെതിരെ കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളുമായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരവും ചീഫ് സെലക്ടറുമായിരുന്ന കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത്. ഷോര്‍ട്ട് പിച്ച് പന്തുകളെ നേരിടാന്‍ ഭയക്കുന്ന തിലക് വര്‍മയെ ഫാസ്റ്റ് ബൗളര്‍മാരില്‍ നിന്നും ഒളിപ്പിച്ചുവെയ്ക്കാനാണ് ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രീകാന്ത് ആരോപിച്ചു. മോശം പ്രകടനം നടത്തുന്ന തിലകിന് പകരമായി സഞ്ജു സാംസണെ ടീമില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്നും ശ്രീകാന്ത് തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലില്‍ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയില്‍ പറഞ്ഞു.
 
അവന്‍ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനാണ്. ഇങ്ങനെ പോയാല്‍ വൈകാതെ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റനുമാകും. പിച്ചിലെ പേസും ബൗണ്‍സും കണ്ട് ക്രീസിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ലെന്ന് തിലക് സ്വയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന ധാരണ തിലകിനില്ല. ഞാനായിരുന്നെങ്കില്‍ അവന്റെ സ്ഥാനത്ത് സഞ്ജുവിനെ കളിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഫാസ്റ്റ് ബൗളിങ്ങിനെതിരായ തിലകിന്റെ ബലഹീനത ടീം മാനേജ്‌മെന്റിനറിയാമെന്നും അവര്‍ അവനെ ഒളിപ്പിച്ചിവെയ്ക്കുകയാണെന്നും ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.
 
ടി20 ലോകകപ്പ് നേടി മാസങ്ങള്‍ക്കകം വലിയ വിവാദങ്ങളാണ് ടീം സെലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ലോകകപ്പ് നേടിയ നായകന്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിനെ നീക്കി ശ്രേയസ് അയ്യരെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും പുതിയ നായകന് കീഴില്‍ ഒരൊറ്റ മത്സരവും വിജയിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കായിട്ടില്ല. ലോകകപ്പ് ഹീറോയായിരുന്ന സഞ്ജു സാംസണെ വെറും 3 ഇന്നിങ്ങ്‌സുകളുടെ പേരില്‍ ടീമില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞു.ALSO READ: ട്രാൻസിഷൻ സമയമെന്ന് പറഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിനെ കൊന്നു, ഇപ്പോൾ ടി20യിലും ഗംഭീർ പരീക്ഷണകാലം!
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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