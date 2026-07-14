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ആഷ്ലി ഗാർഡ്നർക്ക് സഹതാരവുമായി വിവേഹതര ബന്ധം, തന്നെ ചതിച്ചെന്ന് സ്വവർഗ പങ്കാളി, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ്!, വിവാദം
തന്നെ ആഷ്ലി വഞ്ചിച്ചെന്നും സഹതാരമായ ജോര്ജിയ വോളുമായി ആഷ്ലി ഗാര്ഡ്നര് പ്രണയത്തിലാണെന്നുമാണ് മോണിക്ക വ്യക്തമാക്കിയത്.
ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടനേട്ടത്തിന് പിന്നാലെ ഓസ്ട്രേലിയന് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ പിടിച്ചുലച്ച് പുതിയ വിവാദം. ഓസീസ് ടീമിലെ പ്രധാനതാരവും ഓള്റൗണ്ടറുമായ ആഷ്ലി ഗാര്ഡ്നര്, സഹതാരമായ ജോര്ജിയ വോളുമായി വഴിവിട്ടബന്ധത്തിലാണെന്ന ആഷ്ലി ഗാര്ഡ്നറുടെ പങ്കാളി മോണിക്ക റൈറ്റിന്റെ സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങള്ക്ക് കാരണം. തന്നെ ആഷ്ലി വഞ്ചിച്ചെന്നും സഹതാരമായ ജോര്ജിയ വോളുമായി ആഷ്ലി ഗാര്ഡ്നര് പ്രണയത്തിലാണെന്നുമാണ് മോണിക്ക വ്യക്തമാക്കിയത്. ടി20 ലോകകപ്പ് ഓസീസ് ടീം നേടി ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വിവാദം.
ആഷ്ലി ഗാര്ഡ്നറുടെ ദാമ്പത്യം തകര്ച്ചയിലാണെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമമായ ഡെയ്ലി മെയ്ല് നേരത്തെ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. മറ്റൊരു കളിക്കാരിയുമായുള്ള വഴിവിട്ട ബന്ധമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നായിരുന്നു ഡെയ്ലി മെയ്ലിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട്. ഈ റിപ്പോര്ട്ട് വന്ന് മണിക്കൂറുകള്ക്കകമാണ് ഇന്സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെ മോണിക്ക റൈറ്റ് ആ സഹതാരം ആരെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ജോര്ജിയ വോളിന്റെ ചിത്രം ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഇവര്ക്കൊപ്പമാണ് എന്റെ പങ്കാളി എന്നെ വഞ്ചിച്ചതെന്ന പോസ്റ്റ് മോണിക്ക റൈറ്റ് പങ്കുവെയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഡെയ്ലി മെയ്ലിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് അവ്യക്തമായിരുന്നുവെന്നും മോണിക്ക റൈറ്റ് വ്യക്തമാക്കി.
Australian all-rounder Ashleigh Gardner has been accused by her wife, Monica Wright, of cheating.— Central Cricket (@arshdeep3444) July 13, 2026
Ashleigh Gardner is in a relationship with Georgia Voll. Monica Wright claims that Gardner and Voll grew close during the WPL season and that she caught them in an intimate… pic.twitter.com/O8bzPB9VLO
ഈ വര്ഷം ആദ്യം ഇന്ത്യയില് വെച്ച് നടന്ന വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പിനിടെയാണ് ആഷ്ലി ഗാര്ഡ്നര്- മോണിക്ക റൈറ്റ് ബന്ധത്തില് വിള്ളലുകള് വീണത്. ലോകകപ്പില് ആഷ്ലിയെ പിന്തുണയ്ക്കാനായി മോണിക്കയും ഇന്ത്യയില് എത്തിയിരുന്നു. ലോകകപ്പിന് ശേഷം സിഡ്നിയില് തിരിച്ചെത്തിയ ആഷ്ലി ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന് തീരുമാനിച്ചതായി മോണിക്കയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വിഷയത്തില് ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിക്കാന് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയോ ആഷ്ലി ഗാര്ഡ്നറോ, ജോര്ജിയ വോളോ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഏപ്രിലിലാണ് ആഷ്ലിയും മോണിക്കയും വിവാഹിതരായത്. 4 വര്ഷം നീണ്ട പ്രണയത്തിനൊടുവിലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. 2024 ഏപ്രിലിലായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹനിശ്ചയം.ALSO READ: India vs England, 1st ODI: കോലിയും രോഹിത്തും ഒന്നിച്ചിറങ്ങും; ഇംഗ്ലണ്ടിനോടു പകരംവീട്ടാൻ ഇന്ത്യ
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