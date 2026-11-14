സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ 1 പന്തിൽ 60 റൺസ്, വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവുമായി സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ വെടിക്കെട്ട്: മുംബൈയ്ക്ക് തകർപ്പൻ ജയം
സൂര്യയുടെ പ്രകടനത്തിന്റെ മികവില് മത്സരത്തില് ഏഴ് വിക്കറ്റിന്റെ തകര്പ്പന് വിജയമാണ് മുംബൈ സ്വന്തമാക്കിയത്.
സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങുമായി ഇന്ത്യന് താരം സൂര്യകുമാര് യാദവ്. ഹൈദരാബാദിനെതിരായ മത്സരത്തില് മുംബൈ നായകനായെത്തിയ മുന് ഇന്ത്യന് ടി20 നായകന് വെറും 21 പന്തില് പുറത്താകാതെ 60 റണ്സാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. സൂര്യയുടെ പ്രകടനത്തിന്റെ മികവില് മത്സരത്തില് ഏഴ് വിക്കറ്റിന്റെ തകര്പ്പന് വിജയമാണ് മുംബൈ സ്വന്തമാക്കിയത്. ടി20 ലോകകപ്പിലെയും ഐപിഎല് 2026ലെയും മോശം പ്രകടനത്തിന് ശേഷം പഴയ സൂര്യയെ ഓര്മപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകടനമാണ് താരം കാഴ്ചവെച്ചത്.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഹൈദരാബാദ് ഉയര്ത്തിയ 173 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം വെറും 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് മുംബൈ മറികടന്നത്. തുടക്കം മുതല് ആക്രമണാത്മക സമീപനം സ്വീകരിച്ച സൂര്യകുമാര് യാദവ് ഹൈദരാബാദ് ബൗളര്മാര്ക്ക് ഒരവസരവും നല്കിയില്ല. ആറ് ഫോറുകളും അഞ്ച് സിക്സറുകളും ഉള്പ്പെട്ടതായിരുന്നു താരത്തിന്റെ ഇന്നിങ്സ്. ക്രീസിലെത്തിയതുമുതല് ബൗളര്മാരെ സമ്മര്ദത്തിലാക്കിയ സൂര്യകുമാര് തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ 360 ഡിഗ്രി ഷോട്ടുകളിലൂടെ കാണികളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി.
Fifty from just 15 balls in Syed Mushtaq Ali against Hyderabad as a Captain of Mumbai. SuryaKumar Yadav making strong statement for his comeback. https://t.co/lhlFD8FdzQ— MI Fans Army™ (@MIFansArmy) November 14, 2026
യുവതാരം മുഷീര് ഖാന്റെ അര്ധസെഞ്ചുറിയും മുംബൈയുടെ വിജയത്തില് നിര്ണായകമായി. സൂര്യകുമാറിനൊപ്പം മികച്ച കൂട്ടുകെട്ട് സൃഷ്ടിച്ച മുഷീര് ടീമിന്റെ വിജയത്തിന് ശക്തമായ അടിത്തറയിട്ടു. ഹൈദരാബാദ് ഉയര്ത്തിയ സ്കോര് മറികടക്കാന് മുംബൈയ്ക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിലും വെല്ലുവിളി നേരിടേണ്ടിവന്നില്ല. മധ്യനിരയില് ശിവം ദുബെയും മികച്ച സംഭാവന നല്കി. രണ്ട് സിക്സറുകള് പറത്തിയ താരം ബാറ്റിങ്ങില് മാത്രമല്ല, പന്തുകൊണ്ടും തിളങ്ങി. 31 റണ്സ് വഴങ്ങി രണ്ട് വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തിയ ദുബെയുടെ ഓള്റൗണ്ട് പ്രകടനം മുംബൈയുടെ വിജയത്തില് നിര്ണായകമായി.
ഐപിഎല് 2026ന് ശേഷമുള്ള താരത്തിന്റെ ഫോം സംബന്ധിച്ച വിലയിരുത്തലുകള്ക്കിടയില് ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ ഈ പ്രകടനം താരത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വര്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ദേശീയ ടീമിലേക്കുള്ള താരങ്ങളുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ആഭ്യന്തര ടൂര്ണമെന്റുകളില് സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
ആദ്യ മത്സരത്തില് തന്നെ ക്യാപ്റ്റന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും ബാറ്റിങ് മികവും ഒരുപോലെ പ്രകടിപ്പിച്ച സൂര്യകുമാര് മുംബൈയെ ശക്തമായ നിലയിലെത്തിക്കാന് വലിയ പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. ആഭ്യന്തര ലീഗുകളില് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി ദേശീയ ടീമില് തിരിച്ചെത്താനാണ് നിലവില് സൂര്യയുടെ ശ്രമം.ALSO READ: കിവീസിനെതിരെ കരുത്താകാൽ പേസ് ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഗുർനൂർ, കുൽദീപ് യാദവ് ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്ത്