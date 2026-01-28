വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനവുമായി ഹാരി ബ്രൂക്ക്, റൂട്ടിനും സെഞ്ചുറി, ശ്രീലങ്കക്കെതിരെ ഏകദിന പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി ഇംഗ്ലണ്ട്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 28 ജനുവരി 2026 (12:51 IST)
ഇംഗ്ലണ്ടും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള മൂന്നാം ഏകദിനത്തില് ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം സ്വന്തമാക്കി ഇംഗ്ലണ്ട്. പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും മത്സരത്തില് 50 ഓവറില് 357/3 റണ്സ് എന്ന സ്കോറാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് നേടിയത്. രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്ത ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് 46.4 ഓവറില് 304 റണ്സെടുക്കാനെ കഴിഞ്ഞുള്ളു. ഇതോടെ പരമ്പര 2-1ന് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വന്തമാക്കി.
ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇംഗ്ലണ്ട് നിശ്ചിത 50 ഓവറില് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 357 റണ്സാണ് അടിച്ചു കൂട്ടിയത്.
66 പന്തില് 136 റണ്സ് നേടിയ ബ്രൂക്കും സെഞ്ചുറി പ്രകടനം നടത്തിയ ജോ റൂട്ടും ചേര്ന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ മികച്ച നിലയിലെത്തിച്ചത്.
9 സിക്സും 11 ഫോറും ഉള്പ്പെടെ 66 പന്തില് 136 റണ്സാണ് ബ്രൂക്ക് സ്വന്തമാക്കിയത്. അവസാന 15 ഓവറുകളില് ബ്രൂക്ക്സ് നടത്തിയ അക്രമണമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ മികച്ച നിലയിലെത്തിച്ചത്. 111 റണ്സുമായി ജോ റൂട്ട് താരത്തിന് മികച്ച പിന്തുണ നല്കി.
ഈ സെഞ്ചുറിയോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഏറ്റവും കൂടുതല് ഏകദിന സെഞ്ചുറികള് നേടിയ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില് റൂട്ട് തന്റെ സ്ഥാനം കൂടുതല് ശക്തമാക്കി. കൂടാതെ, നിര്ണായക മത്സരങ്ങളില് ടീമിനെ നയിക്കുന്ന ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന തന്റെ പ്രതിച്ഛായയും റൂട്ട് ഈ ഇന്നിങ്സിലൂടെ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു.
357 റണ്സ് എന്ന കൂറ്റന് ലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന ശ്രീലങ്ക ശക്തമായ പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ചെങ്കിലും 304 റണ്സില് ഓള് ഔട്ടായി. പവന് രത്നായക 121 റണ്സുമായി ടോപ് സ്കോററായപ്പോള് പാതും നിസ്സങ്കയൊഴികെ മറ്റാര്ക്കും താരത്തിന് പിന്തുണ നല്കാനായില്ല.
ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ജെയ്മി ഓവര്ട്ടണ്, ലിയം ഡോസണ്, വില്ജാക്ക്സ്, ആദില് റഷീദ് എന്നിവര് 2 വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.