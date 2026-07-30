Ajinkya Rahane: ഇന്നും മിസ് ചെയ്യുന്ന പ്രതിരോധ മതിൽ; രഹാനെ പടിയിറങ്ങി
മാറ്റത്തിനുള്ള സമയമായെന്നും രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിൽ നിന്നും വിരമിക്കുകയാണെന്നും രഹാനെ പറഞ്ഞു
Ajinkya Rahane
Ajinkya Rahane: രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ താരം അജിങ്ക്യ രഹാനെ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2020-21 ബോർഡർ-ഗാവസ്കർ ട്രോഫിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഐതിഹാസിക വിജയം സമ്മാനിച്ച നായകനാണ് രഹാനെ. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയാണ് താരം വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
മാറ്റത്തിനുള്ള സമയമായെന്നും രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിൽ നിന്നും വിരമിക്കുകയാണെന്നും രഹാനെ പറഞ്ഞു. ഓരോ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും എല്ലാകാലത്തും തന്നേക്കാൾ മുകളിൽ രാജ്യത്തെയും ടീമിനെയും കാണണമെന്ന് മാത്രമാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നതെന്നും രഹാനെ പറഞ്ഞു. തന്നെ ഇതുവരെ പിന്തുണച്ച എല്ലാവർക്കും താരം നന്ദി പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യക്കായി 85 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 5,077 റൺസും ഏകദിനത്തിൽ 90 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 2,962 റൺസും നേടിയ രഹാനെ 20 ട്വന്റി 20 മത്സരങ്ങളിലും കളിച്ചു. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 26 അർധ സെഞ്ചുറികളും 12 സെഞ്ചുറികളും താരത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്. ഐസിസി ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റർമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് രഹാനെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
രഹാനെയെ പോലൊരു പ്രതിരോധ മതിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീം ഇപ്പോഴും തേടുന്നത്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന് ശേഷം പ്രതിരോധ മികവ് കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഒട്ടേറെ ജയങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാൻ രഹാനെയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോർഡർ-ഗാവസ്കർ ട്രോഫി 2-1 നു ജയിച്ചപ്പോൾ രഹാനെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ നായകൻ. അന്ന് വിരാട് കോലിക്ക് പകരക്കാരനായാണ് രഹാനെ നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത്.