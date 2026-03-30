തിങ്കള്‍, 30 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ഐപിഎല്‍

എന്തുകൊണ്ട് കാമറൂൺ ഗ്രീൻ പന്തെറിഞ്ഞില്ല?, അത് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയോട് പോയി ചോദിക്കെന്ന് രഹാനെ, കൊൽക്കത്തയ്ക്കുള്ളിൽ തുടക്കത്തിലെ കല്ലുകടി

220 റണ്‍സ് എന്ന കൂറ്റന്‍ സ്‌കോര്‍ പ്രതിരോധിക്കുന്നതില്‍ കൊല്‍ക്കത്ത പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഗ്രീനിനെ പന്തേല്‍പ്പിക്കാത്ത മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടത്.

Ajinkya Rahane, KKR vs MI, Cameroon Green, Cricket Australia
രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 30 മാര്‍ച്ച് 2026 (14:00 IST)
ഐപിഎല്‍ താരലേലത്തില്‍ 25.20 കോടി മുടക്കി ടീമിലെത്തിച്ച ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ കാമറൂണ്‍ ഗ്രീനിനെ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനെതിരായ നിര്‍ണ്ണായക മത്സരത്തില്‍ ബൗളിംഗിന് നിയോഗിക്കാത്തതില്‍ വിശദീകരണവുമായി കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് താരം അജിങ്ക്യ രഹാനെ. 220 റണ്‍സ് എന്ന കൂറ്റന്‍ സ്‌കോര്‍ പ്രതിരോധിക്കുന്നതില്‍ കൊല്‍ക്കത്ത പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഗ്രീനിനെ പന്തേല്‍പ്പിക്കാത്ത മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടത്.

മത്സരശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ, ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ (CA) വര്‍ക്ക് ലോഡ് മാനേജ്മെന്റ് പോളിസിയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് രഹാനെ വെളിപ്പെടുത്തി. വരാനിരിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് ഗ്രീനിന്റെ ബൗളിംഗില്‍ ചില നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. താരത്തിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനായി ചില മത്സരങ്ങളില്‍ മാത്രം പന്തെറിയാനാണ് നിര്‍ദ്ദേശമെന്നും രഹാനെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

25.20 കോടി രൂപയ്ക്ക് കെകെആര്‍ സ്വന്തമാക്കിയ ഗ്രീന്‍ 18 റണ്‍സാണ് ബാറ്റിങ്ങില്‍ നേടിയത്. ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ താരമെന്ന നിലയില്‍ ടീമിലെത്തിച്ച ഗ്രീന്‍ ബൗളിങ് ചെയ്യാത്തത് കൊല്‍ക്കത്തയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്. ആന്ദ്രേ റസ്സലിന് പകരക്കാരനെ തേടുന്ന കൊല്‍ക്കത്ത ഒരു ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ താരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് താരലേലത്തില്‍ വന്‍ തുകയ്ക്ക് ഗ്രീനിനെ സ്വന്തമാക്കിയത്.
എന്നാല്‍ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ ഇത്തരത്തിലൊരു നിര്‍ദേശം വെച്ചതോടെ കോടികള്‍ വെറുതെ കളഞ്ഞെന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കൊല്‍ക്കത്ത. നേരത്തെ സീസണിന് മുന്‍പായി കൊല്‍ക്കത്തയുടെ സ്റ്റാര്‍ ബൗളറായ ഹര്‍ഷിത് റാണ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നിന്നും പുറത്തായിരുന്നു. യുവതാരങ്ങളായ വൈഭവ് അറോറ, കാര്‍ത്തിക് ത്യാഗി, ബ്ലെസിങ് മുസറബാനി എന്നിവരാണ് നിലവില്‍ കൊല്‍ക്കത്തയുടെ പേസ് ആക്രമണത്തെ നയിക്കുന്നത്. ബൗളര്‍മാരുടെ അസ്സാന്നിധ്യത്തില്‍ കാമറൂണ്‍ ഗ്രീന്‍ മുഴുവന്‍ മത്സരങ്ങളിലും പന്തെറിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊല്‍ക്കത്തയെ ബാക്ക് സീറ്റിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്



ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :