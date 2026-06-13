Oats Dosa: ഓട്സ് കൊണ്ട് ദോശയുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
അര കപ്പ് ഓട്സ്, നന്നായി പഴുത്ത പഴം ആറെണ്ണം, രണ്ട് മുട്ട എന്നിവയാണ് ഇതിനു പ്രധാനമായി ആവശ്യം
Oats Dosa: വൈകുന്നേരം കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മടങ്ങിവരുമ്പോൾ ജങ്ക് ഫുഡ്സും എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുത്ത സ്നാക്സും നൽകുന്നത് ഇനി നിർത്തൂ. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ഭക്ഷണം അവരുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാകണം. അത്തരത്തിലൊരു പലഹാരമാണ് പഴം പാൻ കേക്ക്. അധികം പ്രയാസപ്പെടാതെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന പലഹാരമാണിത്. ഓട്സ്, പഴം, മുട്ട എന്നിവയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യം. ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതാണ്.
അര കപ്പ് ഓട്സ്, നന്നായി പഴുത്ത പഴം ആറെണ്ണം, രണ്ട് മുട്ട എന്നിവയാണ് ഇതിനു പ്രധാനമായി ആവശ്യം. ആദ്യം ഓട്സ് ചെറിയ തീയിൽ വറുത്തെടുക്കുക. പഴവും മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചതും മിക്സിയിൽ നന്നായി അടിച്ചെടുക്കണം. ആദ്യം വറുത്തെടുത്ത ഓട്സ്, അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി, കറുപ്പട്ടപ്പൊടി, ഒരു ടേബിൾ കൊക്കോ പൗഡർ എന്നിവ കൂടി ജാറിലേക്ക് ഇടുക. എല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ ഒന്നുകൂടി അടിച്ചെടുക്കണം. ശേഷം ദോശക്കല്ലിൽ ഈ മിശ്രിതം ഒഴിച്ച് ദോശ ചുടുന്ന പോലെ ചുടുക.
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Oats Dosa: ഓട്സ് കൊണ്ട് ദോശയുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
Oats Dosa: വൈകുന്നേരം കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മടങ്ങിവരുമ്പോൾ ജങ്ക് ഫുഡ്സും എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുത്ത സ്നാക്സും നൽകുന്നത് ഇനി നിർത്തൂ. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ഭക്ഷണം അവരുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാകണം. അത്തരത്തിലൊരു പലഹാരമാണ് പഴം പാൻ കേക്ക്. അധികം പ്രയാസപ്പെടാതെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന പലഹാരമാണിത്. ഓട്സ്, പഴം, മുട്ട എന്നിവയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യം. ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതാണ്.
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വവ്വാലുകളും നിപയും
ദശലക്ഷകണക്കിനു വൈറസുകളാണ് വവ്വാലുകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത്. പ്രധാനമായും പഴംതീനി വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണ് നിപ വൈറസ് പകരുന്നത്. വവ്വാലുകളിൽ നിന്ന് പന്നികളിലേക്കും പിന്നീട് മനുഷ്യരിലേക്കും നിപ വൈറസ് എത്തിയെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. വവ്വാലുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയാൽ നിപയെ പ്രതിരോധിക്കാമല്ലോ എന്നാണ് പലരുടെയും ചോദ്യം. എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിപയേക്കാൾ അപകടകാരികളായ വൈറസുകൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഐഎംഎ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനുമായ ഡോ.സുൽഫി നൂഹു പറയുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ജലജന്യ രോഗങ്ങള് വ്യാപിക്കുന്നു; രോഗലക്ഷണങ്ങളും മുന്കരുതലുകളും അറിയണം
സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് ഷിഗെല്ലയും ജലജന്യ രോഗങ്ങളും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തില് ജനങ്ങള് ജാഗ്രത പുലര്ത്തണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. മഞ്ഞപ്പിത്തവും വയറിളക്ക രോഗങ്ങളും മറ്റു ജലജന്യ രോഗങ്ങളും റിപ്പോര്ട്ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഴ കൂടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഇവ കൂടുതല് ആളുകള്ക്ക് ബാധിച്ചേക്കാം.