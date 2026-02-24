ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത

ഒരിക്കലും ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കരുതിയിരുന്നു , രാജ് വന്നതോടെ എല്ലാം മാറി - സാമന്ത

'വേര്‍പിരിയല്‍ ഉണ്ടായപ്പോള്‍ ഞാന്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ഉള്‍വലിഞ്ഞു പോയി. മറ്റൊരാളെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ഞാന്‍ കരുതിയിരുന്നു.

Samantha Ruth Prabhu, Samantha relationship, Samantha perfume brand, Samantha- raj nidimoru,സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു, സാമന്ത പ്രണയത്തിൽ,സാമന്ത- രാജ് നിധിമോരു
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026 (11:01 IST)
നടന്‍ നാഗ ചൈതന്യയുമായുള്ള വേര്‍പിരിയല്‍ തനിക്കുണ്ടായ ആഘാതത്തെ പറ്റിയും അതിന് ശേഷമുണ്ടായ പ്രണയത്തെ പറ്റിയും മനസ്സ് തുറന്ന് തെന്നിന്ത്യന്‍ താരമായ സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു. വോഗ് ഇന്ത്യ മാഗസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് താരം മനസ്സ് തുറന്നത്. നാഗചൈതന്യയുമായി വേര്‍പിരിഞ്ഞതോടെ മറ്റൊരാള്‍ക്ക് ജീവിതത്തില്‍ ഇടം നല്‍കാനാവില്ലെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നതെന്നും എന്നാല്‍ രാജുമായി ഉണ്ടായ സൗഹൃദവും പ്രണയവും തന്നെ കുറേക്കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റിയെന്നും സാമന്ത പറയുന്നു.

'വേര്‍പിരിയല്‍ ഉണ്ടായപ്പോള്‍ ഞാന്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ഉള്‍വലിഞ്ഞു പോയി.

മറ്റൊരാളെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ഞാന്‍ കരുതിയിരുന്നു. ഭാഗ്യവശാല്‍, അതുപോലൊരു സ്നേഹവും സൗഹൃദവും സ്വീകരിക്കാന്‍ മാത്രം വള്‍നറബിള്‍ ആയിരുന്നു ഞാന്‍. ഇപ്പോഴുള്ള റിലേഷന്‍ഷിപ്പ് കാരണം ഞാന്‍ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട മനുഷ്യനായിട്ടുണ്ട്. അതിന് കാരണം രാജ് എന്ന വ്യക്തിയാണ്. സാമന്ത പറയുന്നു.

2017-ല്‍ ഇന്ത്യ മൊത്തം ആഘോഷമാക്കിയ വിവാഹത്തോടെയാണ് സമന്തയും നാഗ ചൈതന്യയും ഒന്നിച്ചത്. 2021 ഒക്ടോബറിലാണ് ഇരുവരും വേര്‍പിരിഞ്ഞതായി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. നാലുവര്‍ഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിന് വിരാമം ഇട്ട ഈ തീരുമാനം ആരാധകലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. വേര്‍പിരിഞ്ഞ ശേഷം സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പല വിമര്‍ശനങ്ങളും നേരിട്ട സാമന്ത പിന്നീടാണ് ഫാമിലി മാന്‍ സംവിധായകനായ രാജ് നിദിമോരുവുമായി അടുക്കുന്നത്. 2021ല്‍ ഫാമിലി മാന്‍ സീസണ്‍ 2 ചിത്രീകരണവേളയിലാണ് ഇരുവരും പ്രണയത്തിലായത്. 2025 ഡിസംബര്‍ ഒന്നിന് കൊയമ്പത്തൂര്‍ ഈഷ ഫൗണ്ടേഷനില്‍ വെച്ചാണ് സാമന്തയും രാജും വിവാഹിതരായത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :