ദാമ്പത്യത്തിൽ ശിഖർ ധവാന് രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്സ്, സോഫിയയുമായി മാംഗല്യം, കുടുംബസമേതമെത്തി രോഹിത് ശർമ

ഇന്ത്യന്‍ മുന്‍ നായകന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 22 ഫെബ്രുവരി 2026 (11:08 IST)
ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുന്‍ ഓപ്പണര്‍ ശിഖര്‍ ധവാനും കാമുകി സോഫി ഷൈനും വിവാഹിതരായി. ശനിയാഴ്ച ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന സ്വകാര്യ ചടങ്ങിലായിരുന്നു വിവാഹം. വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച കാര്യം ജനുവരി ആദ്യം തന്നെ ശിഖര്‍ ധവാന്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഗീത്, മെഹന്തി ആഘോഷചടങ്ങുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ധവാന്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.

വിവാഹ ദിനത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ ലെഗ് സ്പിന്നര്‍ യുസ്വേന്ദ്ര ചെഹലാണ് ചടങ്ങില്‍നിന്നുള്ള ആദ്യ ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചത്. പിന്നാലെ ശിഖറും സോഫിയും ഔദ്യോഗിക ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ക്രിക്കറ്റ്, ബോളിവുഡ് മേഖലകളില്‍ നിന്നും പ്രമുഖര്‍ ഇരുവര്‍ക്കും ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു. ഇന്ത്യന്‍ മുന്‍ നായകന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു.


ബോളിവുഡ്, കായിക മേഖലകളില്‍ നിന്നുള്ള നിരവധി പ്രമുഖര്‍ ദമ്പതികള്‍ക്ക് ആശംസ അര്‍പ്പിച്ചു. ദുബായിലെ ഒരു റസ്റ്ററന്റില്‍ വെച്ചാണ് സോഫിയും ധവാനും പരിചയപ്പെട്ടത്. 2023ലായിരുന്നു ആദ്യ ഭാര്യയായ അയേഷ മുഖര്‍ജിയില്‍ നിന്നും ധവാന്‍ വിവാഹമോചനം തേടിയത്. ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകയായ സോഫി ഐ.സി.സി ചാംപ്യന്‍സ് ട്രോഫി മത്സരങ്ങള്‍ കാണാന്‍ ദുബായിലെത്തിയ സന്ദര്‍ഭത്തിലായിരുന്നു ധവാനുമായി കണ്ടുമുട്ടിയത്. പിന്നീട് ഐ.പി.എല്‍ മത്സരങ്ങളില്‍ ഇരുവരെയും ഒന്നിച്ച് പലപ്പോഴായി കണ്ടിരുന്നു.

ശിഖര്‍ ധവാന്റെ ആദ്യ വിവാഹം 2012ല്‍ അയേഷ മുഖര്‍ജിയുമായിട്ടായിരുന്നു. 2023ല്‍ ഈ ബന്ധം വേര്‍പ്പിരിഞ്ഞു. ഇരുവര്‍ക്കും ജനിച്ച മകന്‍ സോറാവര്‍ ഇപ്പോള്‍ അമ്മ അയേഷയ്‌ക്കൊപ്പം ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ കഴിയുകയാണ്. മകനെ കാണാന്‍ തടസ്സം നേരിടുന്നതായി ധവാന്‍ ഒന്നിലധികം തവണ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വേദനയോടെ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.


