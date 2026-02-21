വേടന്റെ കല്യാണം 24 ന് തൃശൂരില്‍ വെച്ച്

രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 21 ഫെബ്രുവരി 2026 (07:44 IST)
റാപ്പര് വേടന്റെ വിവാഹം ഫെബ്രുവരി 24 ന് തൃശൂരില് വെച്ച് നടക്കും. യുവ എഴുത്തുകാരി നവമി ലതയാണ് വധു. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദന് കണ്ണൂര് ധര്മശാലയില് സര്ക്കാര് നടത്തുന്ന ഹാപ്പിനസ് ഫെസ്റ്റില് വെച്ചാണ് വേടന്റെ വിവാഹക്കാര്യം ആദ്യം അറിയിച്ചത്.
നവമിയും വേടനും കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി പ്രണയത്തിലാണ്. വേടന് മികച്ച ഗാനരചിയതാവിനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കാന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയപ്പോള് നവമിയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ലളിതമായ ചടങ്ങുകളോടെ റജിസ്റ്റര് വിവാഹം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് വേടനും അറിയിച്ചു.
2025ല് വേടന് പുറത്തിറക്കിയ 'മോണലോവ' എന്ന പാട്ട് തന്റെ കാമുക്കിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയതാണെന്ന് വേടന് അന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കാമുകിക്കുള്ള സമ്മാനമാണ് 'മോണലോവ' എന്നാണ് വേടന് പറഞ്ഞത്. കാമുകിയെ മോണലോവ അഗ്നിപര്വതത്തോട് ഉപമിച്ചാണ് വേടന് പാട്ട് എഴുതിയത്. ഗാനം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വലിയ തരംഗം തീര്ത്തിരുന്നു.