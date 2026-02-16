സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 16 ഫെബ്രുവരി 2026 (22:12 IST)
ബലാത്സംഗം, വിവാഹ വാഗ്ദാനം എന്നീ കുറ്റങ്ങള് ചുമത്തിയ കേസില് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ വിവാഹപൂര്വ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ശക്തമായ പരാമര്ശങ്ങള്. വിവാഹിതനായിരുന്നിട്ടും വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഒരു സ്ത്രീയുമായി ശാരീരിക ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും പിന്നീട് മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്ത കേസില് പ്രതിയുടെ ജാമ്യാേക്ഷ പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ബി.വി. നാഗരത്ന.
വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ശാരീരിക ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 'ഒരുപക്ഷേ നമ്മള് പഴയ രീതിയിലുള്ളവരായിരിക്കാം... പക്ഷേ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ്, ഒരു ആണ്കുട്ടിയും പെണ്കുട്ടിയും അപരിചിതരാണ്. അവരുടെ ബന്ധം. എത്ര വലുതാണെങ്കിലും, വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് അവര്ക്ക് എങ്ങനെ ശാരീരിക ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെടാന് കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല...' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'നിങ്ങള് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ആരും ആരെയും വിശ്വസിക്കരുത്.'- അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
2022 ല് ഒരു മാട്രിമോണിയല് സര്വീസ് വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും കണ്ടുമുട്ടിയത്. പുരുഷന് സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനല്കിയതായും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ദുബായില് വെച്ച് ശാരീരിക ബന്ധം വരെ നീണ്ടുനിന്ന കൂടിക്കാഴ്ചകള് ഉണ്ടായതായും പ്രോസിക്യൂഷന് ആരോപിച്ചു. സ്ത്രീയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അവരുടെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന്റെ വീഡിയോകള് റെക്കോര്ഡുചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് അവര് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും പ്രോസിക്യൂഷന് അവകാശപ്പെട്ടു.
വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ദുബായിലേക്ക് പോകാന് തീരുമാനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന ചോദിച്ചു. ഒരു വിവാഹസ്ഥലത്ത് ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടിയെന്നും വിവാഹം കഴിക്കാന് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നെന്നും സര്ക്കാര് അഭിഭാഷകന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോള് സ്ത്രീ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കില് അതിനുമുമ്പ് അവള് യാത്ര ചെയ്യരുതായിരുന്നുവെന്ന് ജഡ്ജി പറഞ്ഞു.