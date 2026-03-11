ബുധന്‍, 11 മാര്‍ച്ച് 2026
നടൻ ബെല്ലംകൊണ്ട സായ് ശ്രീനിവാസ് വിവാഹിതനാകുന്നു; പങ്കാളിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി താരം

ഈ വര്‍ഷം അവസാനം വിവാഹമുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന

രേണുക വേണു| Last Modified ബുധന്‍, 11 മാര്‍ച്ച് 2026 (10:41 IST)
തെലുങ്ക് നടൻ ബെല്ലംകൊണ്ട സായ് ശ്രീനിവാസ് വിവാഹിതനാകുന്നു. കാവ്യ റെഡ്ഡിയാണ് വധു. ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാമിലൂടെ താരം തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ച് നടന്ന വിവാഹനിശ്ചയ ചടങ്ങിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത്. തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നതിന് നന്ദിയെന്നും നിന്റെ മുഖത്തെ ചിരി ഒരിക്കലും മായുകില്ലെന്നും വിവാഹ നിശ്ചയ ഫോട്ടോകൾ പങ്കുവെച്ച് കൊണ്ട് താരം കുറിച്ചു.

"എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നതിന് നന്ദി, ശരിയായ സമയത്ത് എന്നെ വിശ്വസിച്ചതിന്, എന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ പോസിറ്റീവിറ്റിയും ഒരുപാട് ചിരികളും നിറച്ചതിന്... നിന്റെ മുഖത്തെ ഈ ചിരി ഒരിക്കലും മായില്ലെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു. എന്നെന്നേക്കുമായുള്ള നമ്മുടെ കൂടിച്ചേരലിനായി എനിക്ക് കാത്തിരിക്കാനാവില്ല. സ്നേഹത്തോടെ, നിന്റെ ശ്രീനി"- താരം കുറിച്ചു
നടി സംയുക്ത മേനോൻ, ചലച്ചിത്ര നിർമാതാക്കളായ ബോയപതി ശ്രീനു, അനിൽ രവിപുഡി, ഗോപിചന്ദ് മാലിനേനി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഈ വര്‍ഷം അവസാനം ഇരുവരുടെയും വിവാഹമുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. നിർമാതാവ് ബെല്ലാംകൊണ്ട സുരേഷിന്റെ മകൻ കൂടിയാണ് സായ് ശ്രീനിവാസ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ കിഷ്കിന്ധാപുരി ബെല്ലംകൊണ്ട സായ് ശ്രീനിവാസ് അവസാനമായി അഭിനയിച്ച സിനിമ. ടൈസൺ നായിഡു, ഹൈന്ദവ തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ ഷൂട്ടിങ് പുരോ​ഗമിക്കുകയാണ്.

