പത്താം ദിവസം 50 കോടി; കളക്ഷനിൽ കുതിച്ച് താഴ് കിഴവി

സൂപ്പർതാരം ശിവകാർത്തികേയൻ നിർമിച്ച് നവാഗതനായ ശിവകുമാർ മുരുഗേശൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് താഴ് കിഴവി. ചിത്രത്തിൽ രാധിക ശരത്കുമാറാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാധികയുടെ മികച്ച പ്രകടനം പ്രേക്ഷകരെയൊന്നാകെ വിസ്മയിപ്പിക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിൽ 80 വയസ്സുകാരിയുടെ റോളിലാണ് രാധിക എത്തുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 27 നായിരുന്നു തായ്കിഴവി തിയറ്ററുകളിലെത്തിയത്.
#ThaaiKizhavi crosses ₹50 Crores+ Worldwide GBOC in just 10 days! ????— Sivakarthikeyan Productions (@SKProdOffl) March 9, 2026
Overwhelmed by the incredible love and support from everywhere. Thank you for making it a #MegaBlockbusterThaaiKizhavi ❤️#MorattuVasool@Siva_Kartikeyan @Sudhans2017 @KalaiArasu_ @SKProdOffl… pic.twitter.com/4aKJASW3hg