ബുധന്‍, 11 മാര്‍ച്ച് 2026
പത്താം ദിവസം 50 കോടി; കളക്ഷനിൽ കുതിച്ച് താഴ് കിഴവി

ചിത്രത്തിൽ രാധിക ശരത്കുമാറാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാധികയുടെ മികച്ച പ്രകടനം പ്രേക്ഷകരെയൊന്നാകെ വിസ്മയിപ്പിക്കുകയാണ്

രേണുക വേണു| Last Modified ബുധന്‍, 11 മാര്‍ച്ച് 2026 (10:23 IST)
പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ആ​ഗോളതലത്തിൽ 50 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടം പിടിച്ച് തമിഴ് ചിത്രം താഴ് കിഴവി. ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ചിത്രം 2.65 കോടി നേടിയിരുന്നു. മൂന്ന് ദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ 20.78 കോടിയായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ കലക്ഷൻ. റിലീസ് ചെയ്ത് ഏഴാം ദിവസം
ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം 23.25 കോടി രൂപ ചിത്രം നേടിയിരുന്നു. എട്ടാമത്തെ ദിവസമായപ്പോഴേക്കും ചിത്രത്തിന്റെ മൊത്തം കലക്ഷൻ 30.31 കോടിയായി ഉയർന്നു.
സൂപ്പർതാരം ശിവകാർത്തികേയൻ നിർമിച്ച് നവാഗതനായ ശിവകുമാർ മുരുഗേശൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് താഴ് കിഴവി. ചിത്രത്തിൽ രാധിക ശരത്കുമാറാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാധികയുടെ മികച്ച പ്രകടനം പ്രേക്ഷകരെയൊന്നാകെ വിസ്മയിപ്പിക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിൽ 80 വയസ്സുകാരിയുടെ റോളിലാണ് രാധിക എത്തുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 27 നായിരുന്നു തായ്‌കിഴവി തിയറ്ററുകളിലെത്തിയത്.

രാധിക്കകു പുറമെ സിംഗംപുലി, അരുൾദോസ്, മുനിഷ്കാന്ത്, ബാല ശരവണൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
‘തായ് കിഴവി’യുടെ വലിയ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ സംവിധായകൻ ശിവകുമാർ മുരുഗേശൻ ഒരുക്കുന്ന അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ ശിവകാർത്തികേയൻ തന്നെയാണ് നായകൻ. ‘സേയോൺ’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഉലകനായകൻ കമൽ ഹാസനും ആർ. മഹേന്ദ്രനും ചേർന്നാണ്.


